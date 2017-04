Reckitt Benckiser (Durex, Air Wick) envisage une cession de sa branche alimentaire

Reckitt Benckiser a annoncé lundi envisager une cession de sa branche alimentaire, ce qui pourrait permettre de financer en partie le rachat d'un fabricant américain de laits infantiles. Le groupe de produits de grande consommation britannique indique dans un communiqué succinct qu'il entame une "revue stratégique" de cette division "pour laquelle il envisage toutes les options", précisant qu'elle ne fait pas partie de son cœur de métier.

Reckitt Benckiser a été contraint de dévoiler ses intentions, alors que la presse britannique évoque depuis ce week-end une vente de ces activités, dont la marque French's, (essentiellement vendue au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Mexique) qui regroupe de la moutarde, du ketchup et autres sauces et qui pourrait rapporter plus de 3 milliards de dollars.

Kraft Heinz sur les rangs ?

Le Sunday Times expliquait dimanche que l'américain Kraft Heinz pourrait être sur les rangs, après avoir échoué à s'emparer du géant Unilever en février, tout comme plusieurs sociétés d'investissement américaines. Cette manne serait la bienvenue alors que Reckitt Benckiser négocie depuis plusieurs semaines l'acquisition de Mead Johnson Nutrition, opération amicale valorisant le capital de ce dernier à 16,6 milliards de dollars. Ce rachat doit se faire principalement par emprunt bancaire.

Reckitt Benckiser, qui fabrique entre autres les préservatifs Durex, les antalgiques Nurofen et le désodorisant Air Wick, entend se diversifier sur des marchés à forte croissance aux Etats-Unis et en Asie.

(Avec AFP)