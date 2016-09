Rudy Kurniawan, l'histoire rocambolesque d'un fraudeur de grands crus

Ces quinze dernières années, le marché des grands crus a explosé, attirant les convoitises, celle de la finance comme celle des faussaires. Touché par la contrefaçon de ses bouteilles, Laurent Ponsot, un vigneron bourguignon féru d'authenticité, se rend aux États-Unis pour riposter. Il se retrouve face à un mystérieux vendeur d'origine indonésienne, Rudy Kurniawan. Flambeur, bon vivant, ce jeune homme qui se présente comme un riche héritier est adossé à une entreprise qui prospère en organisant des enchères où les vins rapportent des millions de dollars. L'enquête de Laurent Ponsot attire l'attention du collectionneur Bill Koch. Lui-même spolié, ce dernier a embauché un détective et a déposé une plainte auprès du FBI. À eux deux, le Français et l'Américain démontent la manipulation orchestrée par le jeune Rudy Kurniawan, devenu la coqueluche des producteurs hollywoodiens et des cadors de la finance. Derrière lui opère un réseau de Chinois d'Indonésie qui ont dévalisé les banques qu'ils dirigeaient à Djakarta...

Des sommes folles

Ce documentaire aux airs de roman policier raconte l'ascension et la chute de Rudy Kurniawan de façon vivante, en s'attardant sur les zones d'ombre de son héros et en croquant d'un trait alerte chacun des protagonistes de cette arnaque. Il permet de découvrir au passage la brusque mutation d'un marché du vin de luxe qui brasse désormais des sommes folles. L'occasion aussi de pénétrer le microcosme des richissimes amateurs de grandes bouteilles, à la fois crédules et sympathiques. Une réflexion édifiante sur un secteur en panne de régulation et sur les critères fragiles qui déterminent la valeur d'un objet de luxe, alors qu'on estime que quelque dix mille bouteilles contrefaites par Rudy Kurniawan et ses pairs dorment toujours dans des caves.

>>> Interview de Laurent Ponsot, le vigneron-détective

français qui a fait tomber Rudy Kurniawan