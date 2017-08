Scandale des œufs contaminés : deux dirigeants arrêtés, l'enquête s'accélère

L'enquête sur la fraude à l'origine de la contamination de millions d'œufs en Europe par l'insecticide fripronil s'est accélérée jeudi en Belgique et aux Pays-Bas, où ont eu lieu deux arrestations.

Aux Pays-Bas, deux dirigeants "de l'entreprise qui a probablement appliqué le produit dans les élevages avicoles" ont été arrêtés, selon le parquet, qui ne révèle pas de nom. Les médias néerlandais cependant évoquent ChickFriend, une entreprise déjà mise en cause par les éleveurs touchés par le scandale.

En Belgique, onze perquisitions ont été menées "dans tout le pays" dans le cadre de l'enquête qui cible désormais 26 personnes et entreprises suspectes, selon le parquet d'Anvers (Nord).

Le parquet précise que "près de 6.000 litres de produits interdits" - du fipronil selon les médias- ont été saisis en juillet dans une société belge. Là encore la justice n'a pas désigné nommément la société, mais cette dernière a été identifiée comme le distributeur Poultry-Vision, à l'origine du scandale avec ChickFriend, selon les médias. Son dirigeant a été entendu en juillet, puis "relâché sous strictes conditions", précise le parquet.

"Le parquet tient à souligner qu'elle prend les faits très au sérieux, vu leur gravité, leur ampleur, leur caractère organisé et leur contexte international", a indiqué le parquet d'Anvers dans un communiqué.

"L'appât du gain"

"Ajouter des produits interdits à des produits utilisés dans l'industrie alimentaire par appât du gain met en danger la sécurité alimentaire et abîme la confiance du consommateur", a insisté le parquet.

Ces opérations interviennent alors que la crise des œufs contaminés continue de préoccuper les autorités sanitaires en Europe, même si les risques pour la santé du consommateur sont, a priori, limités.

En cause, donc, l'utilisation par des sociétés de désinfection intervenant dans des exploitations agricoles aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne du fipronil, un antiparasite pourtant strictement interdit dans les élevages de poules. Plus largement, son utilisation est interdite sur les animaux destinés à la chaîne alimentaire dans l'Union européenne. En grande quantité, le friponil est considéré comme "modérément toxique" pour l'homme par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), présentant notamment un danger pour les reins, le foie et la thyroïde.

