Affaire Volkswagen : le logiciel tricheur légal en Europe ? Vraiment ?

D'après Volkswagen, l'Europe ne réglemente pas les Nox, mais le CO2. (Crédits : Reuters)

Le groupe automobile allemand estime que le logiciel installé sur certains modèles du groupe et destiné à dissimuler les émissions polluantes n'est formellement pas interdit en droit européen, et refuse ainsi d'indemniser les clients de ce côté de l'Atlantique. Les avocats des consommateurs qualifient la position de Volkswagen infondée et comptent faire payer le groupe allemand.