Affaire Volkswagen : Piëch aurait interrogé Winterkorn six mois avant le scandale

Martin Winterkorn (à gauche) est arrivé à la tête du groupe Volkswagen en tant que dauphin désigné par le puissant et influent Ferdinand Piëch. (Crédits : Reuters)

Ferdinand Piëch, patron historique de Volkswagen, se serait inquiété auprès de Martin Winterkorn des conséquences d'une enquête publique américaine au sujet des motorisations diesel. Et ce, six mois avant l'éclatement du scandale des moteurs truqués. Il est possible que ce soit à la suite de cette affaire que Ferdinand Piëch ait tenté d'évincer Martin Winterkorn de la tête du groupe, en vain, précipitant sa propre chute...