Alfa Romeo lance un SUV pour grimper au sommet

C'est un lancement historique pour Alfa Romeo ! Stelvio, le premier SUV de la marque italienne, était probablement l'une des grandes stars du salon automobile de Los Angeles qui a ouvert ses portes à la presse ce mercredi 16 novembre. Ce lancement est le deuxième de l'année 2016 et s'inscrit dans le cadre de l'offensive produit lancée par Alfa Romeo et qui doit rythmer les quatre prochaines années avec 8 nouveaux modèles en tout.

Sportif et sensuel à la fois

Avec Stelvio, Alfa Romeo confirme son ambition de s'ancrer durablement sur le haut-de-gamme. La griffe italienne a repris et rafraîchi son ADN tourné vers le raffinement, la sensualité des lignes et un esprit très sportif. "Un sens inné des proportions, la simplicité des lignes et le soin apporté à la qualité des surfaces et des formes. Ces mêmes ingrédients, qui ont présidé à la conception de Giulia, nouveau paradigme d'Alfa Romeo et source d'inspiration pour le futur...", écrit le constructeur automobile dans son communiqué de présentation du Stelvio pour ainsi théoriser sa stratégie stylistique.

Reid Biglan, directeur général de la marque précise : "Alfa Romeo, c'est l'innovation technologique, des performances mécaniques remarquables et un splendide design italien".

Avec ses 4,68 mètres de long, Stelvio se positionne au cœur du segment des SUV. Mais son positionnement commercial le place directement face à des Jaguar F-Pace, des BMW X3 ou encore, ose Reid Bigland, face au Macan de Porsche, en tout cas pour la version quadrifoglio.

Une mécanique performante

D'après lui, Stelvio ne doit pas se contenter d'être un beau produit. Il doit disposer de vrais arguments mécaniques pour se distinguer. Avec ses 3,9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, le Stelvio est la voiture la plus rapide de son segment, proclame fièrement Reid Biglan.

Pour cela, le SUV disposera d'un 2,9 litres V6 BiTurbo essence de 510 chevaux. Alfa Romeo assume l'héritage d'une autre grande marque de prestige : "inspiré des technologies et des compétences techniques de Ferrari, ce 6 cylindres est totalement réalisé en aluminium pour réduire le poids de la voiture, notamment sur le train avant".

Plus raisonnable, un 280 chevaux turbo essence sera également proposé, mais il disposera tout de même d'un couple moteur de 400Nm à 2.250 tours par minute, afin d'apporter une grande réactivité à la propulsion. Enfin, "une sonorité typiquement Alfa Romeo" sera comme la cerise sur le gâteau d'une voiture qui se veut authentiquement et radicalement sportive.

Une voiture taillée pour conquérir le monde

Le quatre roues motrices devrait également être la règle sur ce SUV. Et pour cause, Stelvio, du nom du plus haut col alpin italien aux 75 virages en épingle à cheveux (voir photo ci-dessous) sur seulement 20 km, se doit d'être un grimpeur hors-pair.

Avec Stelvio, Alfa Romeo veut revenir sur la scène automobile haut-de-gamme et sportive par la grande porte en se revendiquant comme un constructeur mondial. Une stratégie bien venue pour une marque mythique mais dont le sort avait été mis en suspens pendant plusieurs années...