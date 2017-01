Automobile : Akka tout près de racheter la pépite allemande Gigatronik

Le groupe français Akka Technologies, leader en Allemagne et en France du conseil et de l'ingénierie en hautes technologies pour les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, a annoncé mardi par un communiqué, être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de la société allemande Gigatronik, spécialisée dans l'internet des objets, en vue de son acquisition.

Selon le communiqué consulté par Reuters, Akka explique que Gigatronik va lui permettre d'accélérer son expansion en Allemagne auprès des principaux constructeurs automobiles, notamment Audi, BMW, Daimler, Ford, Porsche et Volkswagen, et leurs équipementiers.

Gigatronik, un savoir-faire dans de la navigation autonome

Gigatronik est positionnée dans le secteur automobile, dans les domaines de la navigation autonome, de l'informatique embarquée mais aussi de la mobilité, de la connectivité, et de l'info-loisirs ("infotainement").

L'entreprise, qui emploie plus de 1.000 salariés, a enregistré en 2015 un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, en forte croissance avec des marges en ligne avec celles du groupe.

L'Allemagne second pilier du développement à l'international d'Akka

Fondé en 1984 par Maurice Ricci, ancien cadre de Renault, Akka se développe régulièrement par croissance organique mais également externe : à ce dernier titre, l'acquisition en avril 2012 de 65% du capital de Mbtech, filiale ingénierie de l'allemand Daimler, était une étape marquante dans l'expansion du groupe français. Lequel avait alors indiqué son ambition de faire de l'Allemagne le second pilier de son développement à l'international, aux côtés de la France. Akka Technologies, présent dans 20 pays, compte plus de 13.000 collaborateurs, ambitionne un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros dont plus de 50% à l'export.

L'action (cotée sur Euronext Paris) s'appréciait aujourd'hui en Bourse, progressant en milieu d'après-midi de 1,73%, à 38,15 euros.

(Avec Reuters)