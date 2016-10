Automobile : des Citroën produites en Iran dès 2018

C'est un deuxième départ pour Citroën en Iran. En 1966, le constructeur français y fabriquait déjà des véhicules, à l'époque un modèle dérivé de la mythique 2 CV. Cinquante ans plus tard, PSA, la maison mère de la marque aux deux chevrons, annonce que l'usine iranienne de Kashan produira des Citroën à partir de 2018.

Carlos Tavares a signé jeudi un accord avec Saipa, un partenaire historique mais qui n'avait plus produit de voitures françaises depuis le début de la décennie. Conformément à l'accord-cadre paraphé le 21 juillet, la nouvelle coentreprise détenue à parts égales par les deux partenaires "investira plus de 300 millions d'euros en capacités industrielles et en recherche et développement au cours des cinq prochaines années", selon PSA. "L'accord s'accompagne d'un transfert de technologies et d'un haut niveau de contenu local", a souligné le constructeur français.

Une production de 150.000 unités attendue en 2021

Le gouvernement iranien, grâce à ce partenariat, espère moderniser un secteur automobile lourdement touché par les sanctions internationales pendant des années. PSA précise que le site de Kashan (200 km au sud de Téhéran) produira "trois véhicules adaptés au cœur du marché iranien", sans donner plus de détails.

Citroën bénéficiera aussi d'un réseau commercial exclusif de 150 points de vente ouverts "dans les cinq prochaines années". L'usine Saipa de Kashan, la plus moderne d'Iran puisqu'elle a été inaugurée en 2010, produit actuellement des versions locales d'autos sud-coréennes Kia des années 1980 ainsi qu'un "crossover" (4x4 urbain) chinois.

Les produits Citroën monteront en cadence jusqu'à occuper toute la capacité de l'usine. PSA envisage un rythme de production annuel de 150.000 unités à l'horizon 2021, mais l'installation peut a priori sortir plus de 200.000 véhicules par an en l'état, selon des responsables de l'entreprise.

