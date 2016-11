Automobile : le marché européen cale en octobre

Le marché automobile européen a calé en octobre (-0,02%), plombé par la contraction des immatriculations en France et en Allemagne, a annoncé jeudi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Au total, 1,1 million de voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de l'Union européenne le mois dernier. Sur dix mois, la tendance reste positive, avec une croissance du marché de 7,2% à 12,35 millions d'unités, a précisé l'ACEA dans sa livraison mensuelle de statistiques.

En octobre, le plus gros marché automobile de la zone, l'Allemagne, a décroché de 5,6%, tandis que les immatriculations ont reculé de 4% en France, a souligné l'organisme. Les croissances enregistrées en Italie (+9,7%), en Espagne (+4%) et au Royaume-Uni (+1,4%), autres grands débouchés des constructeurs automobiles, n'ont pas suffi à totalement compenser cette déprime. Le marché européen n'est passé dans le rouge que de justesse en octobre, à 200 unités près. Il s'agit néanmoins du deuxième mois de 2016 marquant un recul des immatriculations de voitures neuves, après les -1,4% de juillet.

Volkswagen reste en tête

Côté constructeurs, le groupe Volkswagen caracole toujours en tête des ventes même si celles-si sont en retrait sur un an (-1,7%). Fort de ses nombreuses marques, le géant allemand s'arroge encore près du quart des volumes européens (24,7%).

Suivent les deux groupes français PSA et Renault. Ce dernier (marques Renault et Dacia), dont les livraisons ont reculé de 1,8%, se comporte mieux que son concurrent (Peugeot, Citroën et DS): ses immatriculations ont décroché de 7,2% en octobre.

(Avec AFP)