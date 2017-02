PSA investit 200 millions d'euros pour transformer Sochaux en usine du futur

Pour "moderniser son site historique et assurer sa pérennité", PSA a annoncé vendredi qu'il allait investir 200 millions d'euros dans la transformation de l'usine historique du constructeur automobile à Sochaux, dans le Doubs.

Le projet "Sochaux 2022" permettra notamment d'acquérir une nouvelle ligne de presse, capable de produire des pièces en acier, comme en aluminium, et de fabriquer six silhouettes différentes de véhicules, avec une capacité de production de 400.000 véhicules par an.

Compacter le site, supprimer les ruptures de charge

Le communiqué donne quelques précisions techniques sur son projet stratégique : l'objectif est de "simplifier un flux, hérité de plus de 100 ans d'histoire industrielle, et qui ne permet pas à Sochaux d'exprimer son plein potentiel par rapport aux autres sites industriels du Groupe PSA."

En effet, le groupe constate que l'implantation des bâtiments sur le site, trop dispersés sur une trop grande surface (200 hectares), est devenue trop complexe et trop coûteuse. Il évoque ainsi les "24 kilomètres de convoyeurs et qui mobilise des dizaines de camions chaque jour pour déplacer les sous-ensembles des véhicules en production". Si la réduction des ruptures de charge est un des chantiers de cette remise en cohérence au site, ce n'est pas le seul moyen engagé par PSA pour atteindre son objectif :

"Conçu selon les principes de l'usine du futur, Sochaux disposera des dernières évolutions en matière d'outils numériques, de logistique full kitting, de plateformes mobiles sur lesquelles les opérateurs prendront place pour une meilleure ergonomie et un niveau de qualité optimum", précise ainsi le communiqué.

Sur le site dédié à la publicité de sa performance industrielle, le groupe explique vouloir "réduire le prix de revient des véhicules de 700 euros d'ici 2018 en Europe, notamment en modernisant et compactant ses implantations."

La nouvelle usine produira un nouveau véhicule pour Opel

C'est dans cette usine de Sochaux qu'est produite notamment la Peugeot 3008. Et elle va commencer prochainement la fabrication d'un véhicule pour Opel, qui pourrait entrer dans le giron du groupe, si le projet de rachat à l'étude entre PSA et General Motors, propriétaire actuel de la marque allemande, aboutissait.

Parmi les derniers sites qui ont bénéficié d'opérations de modernisation, citons l'usine de Sevelnord (Lieu-Saint-Amand, dans le Nord) dans laquelle PSA a annoncé en août 2016 un investissement de 40 millions d'euros sur deux ans pour moderniser le process d'assemblage en concentrant l'activité sur 2 bâtiments au lieu de 3. Et plus récemment, en novembre, PSA annonçait pour le site de Mulhouse un investissement de l'ordre de 400 millions d'euros étalé jusqu'en 2020 pour moderniser l'usine et la pérenniser, avec une augmentation des cadences à la clé, mais sans que la question des embauches fermes soit tranchée, soulignait à l'époque les syndicats.

L'emploi, la donnée inconnue de "Sochaux 2022"?

S'agissant du site de Sochaux, le communiqué ne donne pas d'information sur d'éventuelles embauches : tout ce qu'il laisse entendre, c'est une amélioration des conditions de travail pour "répondre aux meilleurs standards en matière d'ergonomie [au poste de travail] pour les hommes et les femmes qui y travaillent". Et "plus de 60 000 heures de formation pour accompagner ce projet".

(Avec AFP et Reuters)

>> VIDEO Projet "Sochaux 2022" de PSA (pour info, animation pédagogique pour visualiser/expliquer les améliorations en termes de rationalisation du site)