BMW dément toute manipulation des émissions de diesel de ses véhicules

BMW dément toute manipulation des émissions de diesel de ses voitures ainsi que toute entente avec ses rivaux. Dans un communiqué publié dimanche, le constructeur allemand affirme ainsi :

"Les voitures du groupe BMW n'ont pas été manipulées et sont conformes aux dispositions légales réglementaire (...) Cela s'applique évidemment aux voitures diesel. Et cela est confirmé par les résultats des tests des autorités nationales et internationales."