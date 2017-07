BMW Série 4 Cabriolet : au sommet de l'élégance premium

BMW ne fait jamais de compromis. Ni sur son ADN ni sur son design... Et cela donne la Série 4 Cabriolet avec un toit en dur ! Il en reste de moins en moins sur le marché, là où les concurrents premiums optent de plus en plus pour des toits en toile. Pour BMW, il n'était pas question de gâcher le design de la superbe Série 4 avec un toit décapotable en toile qui aurait nécessairement altéré la ligne fuyante du toit...

Le toit en dur, un choix assumé

Peu importe que ce soit plus cher, plus lourd, plus long à déployer... Le style ne se négocie pas. Et quelle réussite ! De l'extérieur, un œil non exercé n'y verrait que du feu... Le toit se confond parfaitement avec la carrosserie grâce à une ligne parfaitement fluide et harmonieuse. Toit refermé, la Série 4 Cabriolet est un véritable hymne à l'élégance. Sa calandre caractéristique de la marque premium s'est affinée pour donner plus de force à un capot musclé et des flancs ajourés par des arêtes très sportives. Ouvrez le toit, et vous accédez au confort estival sans quitter l'univers premium de BMW.

Intérieur cuir dans cette finition Luxury, baguette en chrome surplombant une planche de bord qui ne mange pas toute la place tout comme le tunnel central. Les commandes sont accessibles et plutôt ergonomiques. On regrette néanmoins un schéma assez peu moderne avec des boutons dans tous les sens que ce soit pour la radio, ou la commande de climatisation. Les bouches d'aération sont trop classiques, sans compter les compteurs qui non-contents de ne pas être digitalisés sont incroyablement basiques. L'écran GPS manque également cruellement d'intuitivité... Quel dommage !

Un agrément de conduite soigné

Heureusement, la Série 4 Cabriolet se rattrape avec un excellent agrément de conduite. Avec ses 326 chevaux, ce 6 cylindres de 3 litres offre une conduite très dynamique. Le dépassement devient un vrai plaisir grâce à son couple moteur de 450 Nm pour 5.200 tours/min. La boite automatique de 8 rapports ajoute au confort. En plus de cette sportivité très sécurisée, cette BMW ajoute une certaine agilité. Un vrai jouet !

Il faudra néanmoins débourser près de 48.450 euros pour s'offrir ce bijou... Et plus encore si l'on choisit la finition Luxury, soit près de 70.550 euros hors options... Mais, on parle d'une BMW ! Elle offre un confort sans pareil et un design d'une très grande élégance grâce à ce toit en dur très bien fini. Une qualité devenue rare...