Diesel : 29 millions de véhicules dépassent la norme en Europe

Selon une étude de l'ONG Transport & Environment, 29 millions de véhicules diesels en circulation dans l'Union européenne dépassent la limite d'émission des gaz polluants. Ce chiffre est publié un an après le "Dieselgate", lorsque Volkswagen reconnaissait avoir eu recours à des logiciels truqueurs pour fausser les tests.

Pour T&E, l'étude doit provoquer une prise de conscience sur "le nombre choquant de voitures diesel sales sur les routes de l'UE et la faible régulation des véhicules par les autorités nationales". Plusieurs bases de données publiques, dont les enquêtes gouvernementales suite au "Dieselgate" ont été utilisées pour aboutir à ce constat. Au total, ce sont 230 modèles qui ont été analysés.

La France polluée

Les résultats sont sévères : l'ONG a calculé que 80% des véhicules diesel vendus aux normes Euro 5 (entre 2010 et 2014) dépassaient de trois fois les émissions de NOx (oxyde d'azote). Ce n'est pas beaucoup mieux pour la nome Euro 6 : deux tiers d'entre eux excèdent la limite fixée.

Concernant les pays concentrant le plus de véhicules "sales", on retrouve la France en tête avec 5,5 millions de voitures en circulation, devant l'Allemagne (5,3 millions) et le Royaume-Uni (4,3 millions). Les constructeurs ne sont pas épargnés par l'étude: selon T&E, Renault-Dacia possède les moteurs diesels les plus "sales" pour la norme Euro 5, avec des émissions huit fois supérieure au plafond. Suivent Land Rover, Hyundai, Opel-Vauxhall (dont Chevrolet, autre marque du groupe GM) et Nissan.

(Avec AFP)