Dieselgate : l'étau se resserre autour de Mercedes

Mercedes dans l'œil du cyclone ? Après plusieurs semaines de polémiques, le groupe automobile allemand a annoncé qu'il allait étendre un programme de rappel à près de 3 millions de voitures. Soit un immense rappel pour une entreprise qui n'a vendu que 2 millions de voitures sur l'ensemble de l'année 2016.

Selon le groupe, ce rappel doit permettre d'optimiser les systèmes de dépollution de ses voitures. "Afin d'améliorer efficacement le niveau d'émissions de davantage de modèles, Daimler a maintenant décidé d'étendre son action (de rappel) volontaire pour y inclure plus de trois millions de véhicules Mercedes-Benz", indique, dans un communiqué, Daimler.

Ce rappel, entièrement pris en charge, coûtera environ 220 millions d'euros au groupe allemand. Cette mise à jour doit permettre aux véhicules d'enclencher les systèmes de dépollution y compris à basse température. Les constructeurs automobiles avaient plus ou moins joué sur une ambiguïté du droit européen pour neutraliser ces systèmes à basse température. Dès lors, les ingénieurs ont dû installer un logiciel afin d'enclencher ou non les systèmes de dépollution, ce qui n'est pas sans rappeler la triche fomentée par le groupe Volkswagen. À ceci près que dans ce dernier cas, le logiciel servait à activer les systèmes de dépollution uniquement en cas de contrôle extérieur.

Par cette action, le message de Daimler veut montrer qu'il est prêt à renoncer à cette désactivation à basse température si cela doit permettre de rassurer l'opinion publique.

Pas question pour autant de donner crédit aux rumeurs sur un scandale sur les émissions, et ce, malgré les perquisitions engagées par la justice allemande. D'après la presse allemande, l'enquête ne concernerait pas un logiciel qui gère la température, mais qui désactive le système de dépollution en présence d'un test de contrôle.

"L'entreprise de Stuttgart aurait pendant presque une décennie, de 2008 à 2016, vendu en Europe et aux États-Unis des voitures avec un niveau d'émissions polluantes élevé et non autorisé", écrit le quotidien Süddeutsche Zeitung, qui a collaboré avec les chaînes régionales NDR et WDR.