Fiat Chrysler n'a reçu "aucune offre" du Chinois Great Wall Motors

Le patron de Fiat Chrysler (FCA), Sergio Marchionne, a assuré samedi que le constructeur italo-américain n'avait reçu "aucune offre" après les marques d'intérêt manifestées par le groupe chinois Great Wall.

"FCA n'a aucune offre sur la table et n'a été approché par personne", a déclaré Sergio Marchionne a des journalistes en marge des essais du Grand Prix de Formule 1 de Monza. "Nous l'avons dit clairement et publiquement dans un communiqué de presse et nous le confirmons", a ajouté le dirigeant dont les propos sont rapportés par l'agence Radiocor.