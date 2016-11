Jeep dévoile son nouveau Compass, au coeur de sa stratégie de reconquête

Après le Stelvio, voilà la deuxième flèche envoyée au salon de Los Angeles par le groupe FCA pour repartir à la conquête du monde. Avec le nouveau Compass, Jeep pourrait confirmer son statut de marque la plus forte et la plus dynamique du groupe americano-italien.

Le cœur de gamme

Le spécialiste américain des 4X4 que Fiat a trouvé dans le panier de Chrysler lors de son rachat en 2009, a levé le voile sur le nouveau modèle qui constitue son cœur de gamme. Ce SUV de segment C a pour vocation d'être commercialisé dans le monde entier. Il sera notamment produit dans l'usine mexicaine de Jeep afin de desservir Amérique du Nord et Europe. Il sera également produit au Brésil, en Chine et en Inde, nouvelle frontière du groupe FCA.

L'arrivée du Compass doit permettre de prolonger et amplifier le succès du Renegade qui a permis à la marque américaine de booster ses ventes. En Europe, ce petit SUV produit en Italie a été un puissant instrument de reconquête. Entre 2014 et 2015, les ventes ont doublé.

Pour Sergio Marchionne, Jeep est un atout majeur de sa stratégie de redressement de son groupe. Cette marque dispose d'une légitimité historique et mondiale dans le domaine du SUV, le segment le plus dynamique et le plus rémunérateur et qui a l'avantage d'être apprécié partout dans le monde.

Une résurrection époustouflante

Et pourtant Jeep revient de loin... En 2009, violemment bousculé par la crise des subprimes, le constructeur automobile américain n'avait vendu que 337.000 voitures. En 2015, il vendu près de 1,23 million de 4X4 ! Soit une progression fulgurante à des niveaux jamais vu dans l'histoire de la marque et qui en fait un label incontournable du groupe FCA. Jeep n'est désormais pas loin de réaliser près d'un tiers des ventes du groupe italo-américain. A titre de comparaison, la marque Chrysler n'a vendu que 350.000 voitures en 2015...

"Jeep va devenir un généraliste du SUV", résume un porte-parole du groupe. Et d'expliquer que la marque ne va pas s'arrêter au Compass. Le Wrangler devrait être la prochaine étape, probablement en 2018. Ce modèle est plus iconique qu'un pourvoyeur de volumes. Les Cherokee et Grand Cherokee seront également renouvelés, mais pas tout de suite. Il faudra se contenter du récent relifting du Grand Cherokee. La marque réfléchit toutefois à étendre sa gamme vers le haut avec un très grand SUV de sept places, notamment pour le marché américain. Mais également vers le bas avec un éventuel SUV très compact de segment B. Un tel modèle serait très pertinent en Europe, mais également au Japon et en Inde. Ces deux sujets ne sont pas encore tranchés officiellement.

La marque la plus mondialisée du groupe

Avec Jeep, FCA possède une vraie marque mondialisée située sur le créneau très porteur et à forte marge que sont les SUV. Autrement dit, il ne reste plus qu'à dérouler un plan produit bien huilé pour obtenir un puissant effet commercial. En interne, on estime que la barre des deux millions de voitures à horizon 2018 est à portée de main.

Jeep est une véritable aubaine pour le groupe emmené par Sergio Marchionne et confronté à un ralentissement des ventes sur plusieurs marchés, et tandis que certaines marques comme Chrysler ou Dodge ont du mal à sortir de leurs frontières américaines. Avec Alfa Romeo, FCA se construit pourtant bien un second label à vocation mondiale, mais la griffe italienne n'a pas encore l'envergure internationale d'un Jeep.