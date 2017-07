La Tesla « Model 3 », l’iPhone de l’automobile ?

Trente salariés de Tesla, le constructeur américain de voitures électriques de luxe fondée par Elon Musk (également à l'origine de SolarCity et de SpaceX) ont reçu la « Model 3 » qu'il avaient commandée au cours d'une cérémonie qui a vu leur patron arriver lui-même sur scène au volant d'un modèle rouge pleins phares.

Une livraison annoncée en début de mois dont la mise en scène a rappelé à certains observateurs le lancement de l'iPhone en son temps, un produit qui a révolutionné les technologies mobiles comme Tesla entend révolutionner la mobilité...

Deux fois moins chère que les modèles précédents

Ces premières livraisons, avant la montée en puissance qui doit voir 5.000 véhicules sortir chaque semaine des usines d'ici la fin de l'année, marque une étape importante dans la volonté d'Elon Musk de démocratiser la voiture électrique. A 35.000 $ (30.000 euros), la « Model 3 » est deux fois moins chère que la « Model X » et la « Model S » à laquelle elle ressemble, en plus simple et un peu plus petite. L'utilisation de plus d'acier et moins d'aluminium, et la suppression d'un des deux écrans de contrôle. Le coût des batteries (pour lesquelles Tesla construit actuellement une gigantesque usine conçue pour un produire 500.000 par an) est également en baisse.

Mais le rythme de production prévu pour la "Model 3" constitue un défi de taille pour Tesla, qui ne produit aujourd'hui que 20.000 exemplaires par trimestre, et affiche régulièrement des retards de livraison...

Un million de voitures vendues en 2020

D'autant plus que le milliardaire, qui affirme avoir déjà enregistré « un demi-million de réservations » essentiellement aux Etats-Unis, vise 500.000 ventes en 2018 et un million d'ici 2020.

Ces annonces rassureront-elles certains analystes qui jugent trop plates les ventes des « Model S » et « Model X », qui ont atteint près de 50.000 exemplaires au premier semestre 2017 ?