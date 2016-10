Le marché automobile européen toujours dynamique, PSA à la peine

Le marché automobile européen confirme sa dynamique avec une hausse de 7,2% des immatriculations en septembre. En septembre, le nombre d'immatriculations enregistrées atteint 1,45 million d'unités, soit un niveau record sur cette période. De puis le début de l'année, la hausse atteint 8% avec 11,2 millions d'unités livrées.

L'Italie (+17%) et l'Espagne (+13,9%) ont contribué à cette performance. Le Royaume-Uni, de son côté, confirme le ralentissement de sa croissance. Les analystes rappellent qu'outre le contexte du Brexit, le marché britannique avait largement achevé son processus de rattrapage en allant même au-delà de son niveau d'avant-crise.

Si la performance se situe au-delà des pronostics (les marchés et les constructeurs tablaient sur une hausse de 4 à 5% en 2016), les analystes mettent toutefois en garde contre un retour de bâton en 2017 lorsque l'Espagne mettra un terme à ses aides à l'achat.

"La dynamique est animée par beaucoup de nouveautés produits et les pays du sud de l'Europe sont encore dans un effet de rattrapage mais il n'y a pas vraiment de sous-jacents structurants", explique Hadi Zablit directeur associé au Boston Consulting Group et spécialiste du marché automobile. "On a du mal à justifier cette tendance de marché au-delà de l'effet de rattrapage", poursuit-il.