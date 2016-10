Les voitures autonomes ont du mal à éviter les obstacles soudains

Dans son édition de vendredi, l'hebdomadaire Auto Plus dévoile le résultat d'un test d'obstacle avec plusieurs voitures autonomes. L'exercice, réalisé sur le circuit de Montlhéry (Essonne), est le suivant : "Conduite +autonome+ activée, la voiture devant vous fait un écart soudain pour éviter un véhicule arrêté sur la route. Comment le système va-t-il réagir?"

La conclusion est sans appel : "Sur sept voitures testées, cinq échouent lamentablement et percutent l'obstacle, la 6e (une Tesla Model S, ndlr) échoue deux fois en quatre tentatives. Seule la Mercedes Classe E, qui conserve une généreuse distance de sécurité, passe l'examen en s'arrêtant avant l'obstacle" note Auto Plus.

Trois modèles surnagent

Outre les deux véhicules cités, l'Audi A4, la BMW Série 7, la Mercedes Classe C, la Volkswagen Passat et la Volvo S90/V90 ont donc raté l'épreuve. Outre le circuit, le magazine a également mené des tests sur route et dans les embouteillages : ""hors des embouteillages, seuls trois modèles (Mercedes Classe C et E, Tesla Model S) sont vraiment capables de s'en sortir".

C'est dans les bouchons "que ces systèmes convainquent le plus, malgré des résultats inégaux", note Auto Plus, qui ajoute que "ces systèmes ont leurs limites. Ils ont tendance à être aveuglés quand le soleil est en face et bas sur l'horizon, et laissent souvent trop peu de place aux deux-roues circulant entre deux files, ce qui vous vaudra quelques coups de klaxon énervés! Enfin, il faut parfois reprendre la main lorsqu'un véhicule vient s'insérer devant vous".

Ainsi, selon le magazine, "il manque encore quelques +briques+ à l'édifice de la voiture autonome. D'une part, les capteurs actuels sont insuffisants (et) (...) n'offrent qu'une vision partielle de la route et des obstacles". Par ailleurs, "l'intelligence artificielle devra progresser, apprendre le comportement des piétons, des cyclistes et... des automobilistes humains".

>> LIRE AUSSI : Mythes et réalités de la voiture autonome

(Avec AFP)