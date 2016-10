Nouveau 3008 : une nouvelle ère s’ouvre pour Peugeot

Il est venu en personne ! Fait rare dans le monde de l'automobile, ce n'est pas le patron de la marque, mais le PDG lui-même qui s'est rendu lui-même aux essais du nouveau 3008 par la presse française à Bologne en Italie. Carlos Tavares est ainsi venu dire et répéter à quel point le lancement de ce nouveau SUV était essentiel pour l'avenir de Peugeot. "Le 3008 incarne la synthèse de tout ce que Peugeot sait faire de mieux", a-t-il répété à l'envie. "C'est la force, l'élégance, le raffinement, la confiance, le contrôle et la rigueur...", a savouré le patron du constructeur automobile français pas peu fier de présenter le premier volet de son "offensive produit sans précédent", ou le deuxième si on compte le Peugeot Expert, l'utilitaire produit dans le Nord de la France.

Un segment porteur et rémunérateur

Car le 3008 n'est pas un lancement comme un autre, il s'agit d'un produit placé sur le segment le plus porteur en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde dont en Chine, c'est à dire les SUV de segment C. Ils représentent d'immenses volumes, mais ils sont également très rémunérateurs. Il ne fallait donc pas rater la marche et l'investissement technique de Peugeot sur le 3008 est à la mesure de son ambition et des enjeux du segment : énormes.

Le design a été totalement revisité pour mieux assumer son allure de baroudeur : plus agressif, plus sportif, plus viril... L'intérieur est extrêmement soigné, l'électronique de bord très sophistiqué notamment avec i-Cockpit, ce système qui déporte sur le tableau de bord toutes les informations de conduite ou de guidage et personnalisable. "3008 est le porte-drapeau des crossover que Peugeot veut commercialiser au niveau international", souligne Carlos Tavares qui ajoute : "ce sera donc un produit de reconquête en Europe, et de conquête à l'international". "Le 3008 est un tournant dans l'histoire de Peugeot", résume celui qui est arrivé il y a deux ans à la tête de PSA.

La revanche du Lion

Un tournant ? Une révolution en réalité, car la marque est désormais prête à assumer une audace stylistique qu'on ne lui connaissait guère. Réputé pour ses lignes consensuelles et familiales, Peugeot ne voulait pas cliver. Avec le 3008, Peugeot revendique une ligne avec un caractère beaucoup plus marqué. Trop viril ? "Les femmes sont très intéressées par les SUV parce que c'est synonyme de protection et de sécurité, le 3008 répond à cette exigence", balaie Carlos Tavares.

En réalité, l'enjeu du 3008 ne réside pas sur le marketing de son design. Ce SUV doit marquer la volonté de Peugeot de monter en gamme et surtout de marquer des points sur la fameuse valeur résiduelle. C'était la mission assignée par Carlos Tavares à la marque au lion lors de l'énoncé de son plan stratégique Push to Pass en avril dernier. La valeur résiduelle, qui est la valeur d'une voiture à la revente est hautement stratégique puisqu'il détermine les commandes des flottes d'entreprises qui considèrent la voiture comme un actif financier. Jusque-là, la valeur résiduelle était l'argument-phare des marques Premium allemandes, mais également de Volkswagen. Peugeot, qui n'a jamais caché sa volonté de se positionner comme une marque généraliste haut-de-gamme, à l'instar justement de Volkswagen, veut montrer qu'avec le 3008, il est en passe d'obtenir ce statut clé pour accéder au marché des flottes. Le marché des flottes représente désormais la moitié du marché du neuf en France, et surtout, il s'accapare l'essentiel de la dynamique de croissance de ce marché en Europe.

Améliorer la "qualité perçue"

Pour muscler cette offre, Peugeot a soigné la présentation intérieure. Du choix des matériaux à l'ergonomie du poste de conduite jusqu'à la forme des sièges, tout a été conçu pour séduire une clientèle haut-de-gamme habituée aux standards allemands, et pour conjurer la mauvaise réputation des marques automobiles françaises dans la "qualité perçue". D'ores et déjà, la direction de Peugeot se montre très confiante. Au Mondial de l'automobile de Paris, Jean-Philippe Imparato, le nouveau patron de la marque Peugeot, était en mesure de nous indiquer que les premiers retours des "coteurs" étaient très encourageants : "nos progrès sont déjà là. Les projections sur la valeur résiduelle du 3008 montrent une progression de 8 à 17 points sur 36 mois", s'enthousiasmait-il. Carlos Tavares, de son côté, confirme son optimisme sur le 3008, mais également sur la suite du plan produit qui comptera pas moins de 28 modèles sur les cinq prochaines années. Le consommateur tranchera !