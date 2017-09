Opel perdrait 4 millions d'euros par jour ! PSA a du pain sur planche

PSA a du pain sur la planche pour redresser Opel. Le constructeur allemand, dont PSA a finalisé le rachat le 1er août, a creusé ses pertes au deuxième trimestre, à environ 250 millions de dollars (210,8 millions d'euros), rapporte samedi l'hebdomadaire spécialisé Automobilwoche. Citant deux sources anonymes proches d'Opel et de PSA, le journal affirme qu'Opel perd environ 4 millions d'euros par jour d'activité. Au premier semestre, la perte était légèrement moindre, à 210 millions de dollars. Le groupe n'a pas souhaité faire de commentaire.

15 milliards de dollars de pertes depuis 16 ans

Mais le Français, qui vient d'annoncer un bénéfice semestriel record de 1,25 milliard d'euros, va devoir redresser les comptes de l'ex-filiale de GM, qui a perdu 15 milliards de dollars (12,5 milliards d'euros) depuis 16 ans, dont encore 257 millions sur la seule année dernière.

Carlos Tavares, le président du directoire de PSA, a déclaré en mai s'attendre à ce qu'Opel continue à perdre de l'argent en 2017. Cité par Automobilwoche, un cadre de PSA a déclaré que les équipes d'intégration regroupant des dirigeants de PSA, Opel et GM s'étaient réunies la semaine dernière à Paris pour discuter de la stratégie à mettre en place. D'après l'hebdomadaire allemand, PSA a accepté qu'Opel dispose de sa propre équipe dirigeante dans de nombreux domaines, même si nombre de moteurs Opel vont probablement être remplacés par des moteurs PSA. Des représentants du personnel craignent que seulement 800 employés sur 7.700 soient conservés dans les équipes de développement.

Retour à la rentabilité d'ici 3 ans

Un plan de redressement d'Opel inspiré de celui que le groupe français s'est appliqué à lui-même sera prochainement présenté. L'objectif est de générer un free cash flow opérationnel positif d'ici 2020 et d'atteindre une marge opérationnelle de 2% à cet horizon, puis de 6% en 2026. Il compte aussi ramener dans le vert le flux de trésorerie opérationnel en 2020. Dans cette optique, PSA promet 1,7 milliard d'euros de synergies par an, "dans le domaine des achats, de la fabrication et de la R&D (recherche et développement)".

"Nous aiderons Opel et Vauxhall à redevenir rentables", a assuré le 1er août Carlos Tavares, président du directoire de PSA,

Outre le rachat d'Opel /Vauxhall, l'accord de mars prévoit que PSA reprendra conjointement avec la banque française BNP Paribas la filiale financière de GM Europe pour 900 millions d'euros. Ce volet devrait être réalisé lors du second semestre.