Peugeot 3008 voiture de l'année, ou le succès d'un repositionnement réussi

C'est la consécration ! Pour la première fois, le jury européen de la voiture de l'année a désigné un SUV comme grand gagnant du concours. Pas n'importe lequel, il s'agit du Peugeot 3008. Il arrive devant l'Alfa Romeo Giulia et la Mercedes Classe E.

Pour la marque française, c'est un double succès. D'abord celui d'un repositionnement réussi. Il faut se souvenir du modèle précédent. Un véhicule croisé entre le monospace et le SUV, très consensuel et familial. Un beau succès, du reste : il n'avait pas été boudé par le public et la presse spécialisée l'avait bien reçu. Le nouveau 3008 est en totale rupture stylistique avec son prédécesseur. Il assume désormais des lignes très baroudeuses, plus viriles voire agressives. Le 3008 a réussi l'exploit de donner une nouvelle identité à la marque qui ne manquera pas de l'exploiter.

Volkswagen en ligne de mire

L'autre succès du 3008, c'est d'avoir répondu avec brio au cahier des charges de Carlos Tavares qui vise à faire monter en gamme le véhicule, notamment par la qualité des prestations intérieures. L'objectif étant d'obtenir une valeur résiduelle qui vaut celles de marques allemandes telles que Volkswagen.

La presse n'a pu que constater la montée en gamme des finitions intérieures, la qualité des matériaux. Le système i-cockpit a également impressionné. Il s'agit d'un logiciel qui permet de déporter, sur le tableau de bord, les informations de l'écran GPS. Simple et intuitif à la fois, Peugeot a véritablement marqué des points avec ce système.

Enfin, l'agrément de conduite se confond avec le niveau des meilleures marques premium. Dynamique et confortable à la fois, il faut ajouter à cela une acoustique remarquable qu'il est possible d'agrémenter avec le système de son Focal (en option, mais d'une excellente qualité).

Pour Peugeot, c'est un succès considérable sur ce segment pourtant déjà bien embouteillé. En novembre, lors de l'annonce des finalistes de la voiture de l'année, le Volkswagen Tiguan, pourtant une référence dans le segment, n'avait pas été retenu. Sans parler de son compatriote, le Renault Kadjar.

Un vrai succès commercial

Les consommateurs ne s'y sont pas trompés puisque le 3008 a d'ores et déjà été commandé à plus de 100.000 exemplaires depuis sa commercialisation, à l'automne. Mieux, il a été choisi à 84% en finition supérieure, ce qui démontre que la montée en gamme de Peugeot n'est plus une revendication mais une réalité. Certains cabinets d'analyse estiment que le 3008 atteint une rentabilité opérationnelle de 12%, tirant celle de Peugeot à près de 8%, soit un niveau de performance digne d'une marque haut-de-gamme.

Le rêve de Jean-Philippe Imparato, directeur de la marque, est de dupliquer ce succès sur les prochains modèles, notamment le 5008 qui arrive dans les prochaines semaines en concession. Le 2008, lui, qui est un succès relatif (deuxième en France mais troisième en Europe), se prépare pour une refonte complète à horizon 2019. Il a pour objectif de reprendre les recettes du 3008. Le reste de la gamme tentera également de surfer sur ce succès ! La pression sera immense...