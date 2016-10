PSA rachète Aramis Auto pour booster son activité voiture d'occasion

Le groupe PSA a annoncé lundi être entré en négociations exclusives pour acquérir le négociant d'automobiles français AramisAuto, l'un des éléments d'une offensive du constructeur dans le secteur des véhicules d'occasion.

"PSA et AramisAuto, leader de la vente en ligne de véhicules d'occasion, sont entrés en négociations exclusives en vue de conclure une alliance capitalistique et stratégique pour accélérer le développement des ventes en ligne de véhicules d'occasion et de services associés", selon un communiqué