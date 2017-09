PSA : une 208 et une DS3 Crossback électriques prévues pour 2019 ?

PSA inaugurera sa nouvelle technologie de véhicule électrique avec la prochaine génération de la Peugeot 208 et la nouvelle DS3 Crossback en 2019, peut-on lire jeudi dans des notes d'analystes, selon Reuters.

Le constructeur automobile a levé mercredi le voile, au cours d'une journée investisseurs, sur une partie du plan produit de ses trois marques. La 208, première voiture électrique sur la nouvelle plateforme CMP, sera lancée en septembre 2019 et commercialisée comme un véhicule électrique avec option thermique, écrit Evercore ISI dans une note. L'actuelle 208 est produite pour l'Europe à Poissy (Yvelines), Mulhouse (Haut-Rhin) et en Slovaquie.

Moins de diesel plus d'electromobilités

Au salon de l'automobile de Francfort, le directeur de la R&D de PSA, Gilles Le Borgne avait indiqué que la future citadine Peugeot serait proposée en version électrique et avec beaucoup moins de moteurs diesel que la génération précédente. .

Suivra en janvier 2020 une version électrique du petit SUV Peugeot 2008, actuellement fabriqué à Mulhouse. Les deux véhicules, poursuit Evercore ISI, devraient afficher une autonomie de l'ordre de 300 kilomètres.

Côté DS, la nouvelle marque haut de gamme de PSA, la future DS3 Crossback, version baroudeuse de la petite DS3, inaugurera l'électrique au premier semestre 2019. Selon une source proche du dossier, elle sera fabriquée à Poissy, lieu d'assemblage de l'actuelle DS3.

Citroën rejoindra plus tard ses deux cousines sur ce créneau. La directrice de la marque aux chevrons, Linda Jackson, a indiqué à Francfort que la première Citroën électrique de nouvelle génération était prévue à l'horizon 2020.

La restructuration d'Opel "éclipse" le reste

Confronté, comme l'ensemble des constructeurs, à une accélération de la baisse des ventes de diesel sur fond de polémique sur ses émissions polluantes et à la multiplication des politiques encourageant l'électrique en ville, PSA entend proposer des versions électriques et hybrides rechargeables pour 50% de sa gamme en 2020, et pour 80% en 2023.

"Au premier abord, la gamme semble prometteuse en terme de style, de substance et de cadence", commente Citi dans une autre note consacrée à la journée investisseurs. "Mais la partie produits de PSA est actuellement éclipsée à nos yeux par la future restructuration d'Opel/Vauxhall (...) et l'incertitude qui l'entoure."

PSA a confirmé que le plan de restructuration de la filiale européenne de General Motors sera présenté en novembre, ajoute Evercore ISI, sans doute sur la première moitié du mois.

(Avec Reuters)