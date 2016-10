Renault : 1.000 recrutements en CDI d'ici fin 2016

Après 1.000 embauches en CDI en 2015, Renault poursuit sa politique d'embauche en 2016. Après 1.000 recrutements annoncés au début de l'année, le constructeur automobile va en recruter 1.000 de plus d'ici la fin de l'année. Le calcul est rapidement fait : 3.000 embauches en deux ans.

Dans un communiqué publié mardi, le groupe note que ce chiffre "dépasse ainsi largement" les 760 recrutements inscrits dans l'accord de compétitivité signé en 2013 avec trois syndicats, synonyme d'efforts pour les salariés et de milliers de suppressions de postes. Avant cette annonce, le groupe avait supprimé environ 7.200 postes (via des non remplacement de postes, départs volontaires ou préretraites) sur la période 2013 à 2016.

Embauches dans plusieurs secteurs

Cité dans le communiqué, Carlos Ghosn, le Pdg, explique qu'"avec l'accord signé en 2013, nous avons montré qu'un modèle social solide est un puissant soutien à la croissance du groupe. Trois ans après, tous les engagements ont été tenus ou dépassés. Aujourd'hui Renault est plus fort en France et recrute à nouveau pour soutenir sa croissance et préparer l'avenir".

Les nouveaux recrutements auront lieu "pour moitié dans les usines et pour l'autre moitié dans les autres secteurs du groupe, principalement dans les métiers de l'ingénierie et dans les fonctions tertiaires", précise Renault. "Ils porteront sur toutes les catégories professionnelles (ouvriers, techniciens, ingénieurs et cadres) et s'adresseront aussi bien à des jeunes diplômés qu'à des profils expérimentés", ajoute le communiqué.

