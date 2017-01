Renault explose les compteurs en 2016 et s'attend à une bonne année 2017

Ce sont les résultats de tous les records chez Renault. "Parts de marché record", "ventes records", "progression record"... A cela il faut ajouter les "ventes qui doublent" et les "nous avons fait mieux que le marché"... Bref, les ventes de Renault vont bien. Elles augmentent de 13,3% dans le monde pour atteindre le chiffre record de 3,18 millions d'immatriculations.

Deuxième marque en Europe

L'année 2016 est vécue comme une consécration pour le groupe emmené par Carlos Ghosn. Il se revendique désormais comme premier groupe automobile français dans le monde, dépassant pour la première fois son compatriote PSA qui a annoncé des ventes à 3,15 millions d'unités. Mieux, la marque Renault devient la deuxième marque en Europe.

Partout, les ventes augmentent. Sur le seul marché européen, le groupe annonce une hausse de 11,8% de ses ventes à 1,8 million de voitures soit 56% des ventes du groupe (57% en 2015), sur un marché en hausse de 7%, ce qui permet au groupe d'atteindre une part de marché de 10,6%.

A l'international, les ventes augmentent de 15,3%, sur un marché en hausse de 5,2%. L'internationalisation du groupe avance toutefois assez lentement puisque l'Europe représente 56% des ventes, contre 57% l'année précédente. On observe toutefois de belles performances à l'étranger. En Inde, grâce au Kwid, ses ventes s'envolent de 145,6%. Et Thierry Koskas, directeur commercial du groupe, indique que Renault se prépare à étendre sa gamme afin d'amplifier le succès de la marque au losange. Il a refusé d'en dire davantage pour le moment.

L'Iran double, la Russie se stabilise

L'Iran est également un bon pourvoyeur de volumes puisque les ventes sont doublées à 108.000 immatriculations. Même sur des marchés difficiles, Renault fait mieux que le marché ce qui lui permet de gagner en parts de marché. Ainsi, en Russie, la marque Renault a vu ses ventes baisser de 2,7% sur un marché en chute de 11% ce qui lui permet d'enregistrer une part de marché record de 8,2%.

En Amérique, le groupe dit également progresser malgré les difficultés conjoncturelles locales. Au Brésil, Renault revendique une part de marché record de 7,55%. La véritable performance est d'afficher une hausse de 0,2% des ventes quand le marché s'effondre de 20%. En Argentine, la marque au losange se place sur la troisième place du podium du marché en acquérant 2 points de parts de marché supplémentaires à 14,5%. Thierry Koskas explique que le groupe a profité du lancement du Duster Oroch qui s'est placé à la première place du segment des pick-ups de 500 kilos.

La Chine déçoit, mais sans surprise

C'est en Chine que les résultats commerciaux étaient le plus scrutés par les observateurs. Parti de rien (en réalité, Renault y réalisait quelques ventes via de l'import), le groupe y dispose désormais d'une usine et deux modèles en vente : le Kadjar et le Koleos. Les ventes ont atteint 35.000 unités. Autrement dit, une quantité négligeable sur un marché de plus de 20 millions d'immatriculations. Pour Thierry Koskas, ce résultat poussif était attendu : "nous avons démarré en Chine sur un rythme limité car notre réseau était en cours d'installation et notre marque en construction (...) depuis novembre toutefois, nous disposons d'un meilleur réseau de ventes et nous avons engagé de fortes actions commerciales ce qui nous permet d'atteindre un rythme de 5.000 à 6.000 ventes par mois (...) la tendance est très satisfaisante".

Des leviers de croissance, et pas (si peu) d'ombres au tableau...

Pour 2017, le groupe se montre assez optimiste puisqu'il estime détenir de nombreux leviers de croissance. La Chine pourrait ainsi devenir un bon pourvoyeur de volumes si le rythme annoncé se poursuit voire s'amplifie dans les prochains mois. En Iran, Renault dispose d'une capacité installée de 200.000 unités par an, ce qui permettrait de doubler ses ventes.

Le groupe veut croire que le Kwid continuera sa route en Inde avec l'arrivée de nouvelles motorisations dont un moteur 1 litre et une version automatique. Enfin, 2017 sera également une première année pleine pour plusieurs modèles majeurs lancés courant 2016 comme le Koleos, la Mégane, Talisman et Scénic... La route semble dégagée pour Renault qui ne voit même pas l'ombre d'un impact négatif sur ses ventes de diesel par l'enquête préliminaire de la justice française sur des irrégularités dans le système . "Nous vendrons plus d'essence, c'est de toute façon la tendance du marché", répond en substance Thierry Koskas.