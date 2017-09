Renault-Nissan : Carlos Ghosn donne un nouvel élan à l'Alliance et reste le chef

Un nouveau nom, pour un nouvel horizon... L'Alliance Renault-Nissan devient Renault Nissan Mitsubishi ! Le mot Alliance disparaît, mais n'y voyez pas malice, la structure orchestrée par Carlos Ghosn reste bien une alliance. « Notre organisation actuelle ne nous empêche pas d'avancer, le jour où notre organisation deviendra un obstacle, alors nous la changerons, pour l'heure, ce n'est pas le cas », a déclaré Carlos Ghosn. Autrement dit : pas de changement de structure actionnariale en vue, que ce soit sur l'équilibre des participations croisées ou de la fusion pure et simple, mais la porte n'est pas tout à fait refermée.

En réalité, ce changement de nom veut faire entrer l'alliance dans une nouvelle ère de son histoire notamment avec l'arrivée de Mitsubishi dont Nissan a pris le contrôle en 2016 avec 34% du capital. Ce changement de périmètre a permis à Carlos Ghosn de se proclamer, cet été, à la tête du premier producteur automobile mondial. C'est également l'occasion de monter un nouveau plan stratégique : Alliance 2022.

Des synergies opérationnelles doublées

Ce vendredi matin, Carlos Ghosn a donc réuni son état-major et la presse internationale pour révéler un ambitieux plan stratégique pour l'alliance. Les déclinaisons par groupe seront divulguées plus tard (le 6 octobre pour Renault). Il s'agit d'aller encore plus loin dans les synergies industrielles mais également dans les volumes. D'ici à 2020, l'alliance devra commercialiser 14 millions de voitures dans le monde et dégager près de 10 milliards d'euros de synergies, soit le double d'aujourd'hui. Carlos Ghosn a estimé qu'au terme de ce plan, le chiffre d'affaires de l'Alliance culminera à 240 milliards d'euros, soit un tiers de plus que les 180 milliards de 2016.

Pour cela, Carlos Ghosn veut tirer sur tous les leviers. D'abord la croissance des volumes. Le patron de l'alliance estime que plusieurs pays où le groupe est bien implanté pourraient revenir sur un cycle vertueux. Le Brésil (où Renault possède plus de 8% de parts de marché) ou encore la Russie (un tiers du marché grâce au cumul Nissan-Mitsubishi-Renault-Avtovaz), mais également le Moyen-Orient pour Nissan et l'Iran pour Renault. Il espère aussi profiter de la croissance en Chine et plus fortement encore maintenant que Renault y est installé, mais en Inde également où Renault a su percer grâce à son Duster et le Kwid. Enfin, l'arrivée de Mitsubishi permet à l'alliance de s'ouvrir les portes de l'Asie du Sud-Est, un marché de plus de 600 millions de personnes !

Accélération sur le partage de motorisations

C'est sur le volet des synergies que Carlos Ghosn veut absolument accélérer. Concernant l'objectif de 14 millions de voitures en 2022, 9 millions seront produites sur un maximum de quatre plateformes communes. Les motorisations seront également de plus en plus partagées puisque l'alliance veut que les trois quarts des moteurs soient communs à cet horizon, contre un tiers actuellement.

Mitsubishi aura ainsi accès à la plateforme CMF où Renault et Nissan produisent déjà pléthore de modèles. De leur côté, ces derniers espèrent mutualiser l'expertise de Mitsubishi dans les batteries électriques et les hybrides en espérant faire baisser de 30% le coût de la batterie. Carlos Ghosn veut d'ailleurs accélérer dans la voiture 100% électrique avec 12 modèles supplémentaires d'ici 2022. Il espère faire du Kwid électrifié un véritable outil de conquête dans les pays émergents notamment en Chine. Carlos Ghosn veut conforter son statut de leader dans la voiture électrique, après avoir rappelé qu'il avait été pionnier dans cette technologie à une époque où personne ne misait dessus.

En matière d'autonomie, l'alliance se veut beaucoup plus offensive qu'elle ne l'a été jusqu'ici avec « 40 modèles ayant différents niveaux de technologies de conduite autonome d'ici 2022 ». La date de 2022 a été lancée pour un véhicule autonome de niveau 5, c'est-à-dire sans intervention de conducteurs. Enfin, en matière de connectivité, le plan Alliance 2022 veut investir deux champs, ceux de l'infotainment et un important projet cloud pour gérer la partie autonome.

Mystère sur le volet gouvernance

Ce plan stratégique s'inscrit dans la continuité de la méthode Ghosn fondée sur les synergies industrielles, les économies d'échelles, et les frais en R&D mutualisées. Carlos Ghosn estime qu'il existe encore des gisements de productivité et de compétitivité au sein de l'alliance. Selon lui, ces économies industrielles et financières sont la meilleure façon de pérenniser l'Alliance. Ce solide argument a jusqu'ici convaincu les investisseurs. Sauf que ces derniers, s'interrogent de plus en plus sur la pérennité managériale de la structure, jugée pour beaucoup, comme le véritable socle de l'Alliance. Carlos Ghosn s'est voulu plus mystérieux sur cet aspect... Il s'est contenté d'indiquer avoir "l'intention d'exécuter le plan tant que cela aura du sens", sans plus de précisions. Ainsi, Carlos Ghosn continuera à cumuler les postes de PDG de Renault, PDG de l'Alliance, Président du conseil de surveillance de Nissan et de Mitsubishi. La situation pourrait néanmoins évoluer chez Renault qui a créé un comité de réflexion sur la stratégie de gouvernance. On en saura peut-être plus le 6 octobre...

