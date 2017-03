Salon de Genève : le marché réclame toujours plus de SUV

Les salons se suivent et... se ressemblent tous presque un peu. Avec la folie des SUV, c'est de plus en plus vrai. Le salon automobile de Genève qui ouvre au public jeudi 9 mars ne fait pas exception. Le salon foisonne de nouveaux SUV dans tous les sens. Une différence toutefois, l'offre sur les SUV haut-de-gamme non allemands va s'étoffer. Jusqu'ici, nous avions le Levante de Maserati, le F-Pace de Jaguar, et le XC90 de Volvo. Cette année, le monde automobile sera rejoint par des petites sœurs. Chez Land Rover, il y aura le Velar tandis que Volvo débarque avec son XC60. Ce dernier pourrait tout fracasser avec son positionnement sur le segment C où les volumes sont les plus importants.

Mitsubishi relance sa gamme, Alfa Romeo se greffe

Il faudra également compter avec le nouveau SUV de Mitsubishi, l'Eclipse Cross. La marque japonaise rachetée il y a un an par Nissan (à 34% en réalité) a opéré il y a quelques années une montée en gamme de ses modèles tout en restant sur la thématique des SUV très baroudeurs. Ce nouveau modèle est le premier d'un nouveau plan de la marque tourné vers les SUV, et qui comptera trois modèles, et peut-être un quatrième si la marque décidait de pérenniser son Pajero.

Alfa Romeo va également montrer son Stelvio pour la première fois en Europe. Ce SUV avait été présenté au salon de Los Angeles en novembre. Enfin, la grande curiosité de ce salon sera, au moins pour les Français, la présentation du DS7 Crossback, le premier SUV de la marque française à vocation premium.

Mais les marques généralistes ne seront pas en reste puisque plusieurs modèles seront également présentés. Chez Volkswagen, il y aura le Tiguan All-space, une version rallongée du SUV lancé l'année dernière par la marque allemande. La marque qui dispose déjà du Touareg ne compte pas s'arrêter là et prévoit un T-Rock dans les mois prochains pour attaquer les Captur et 2008. On parle même d'un cinquième SUV l'année prochaine.

Nissan lève le voile sur une version reliftée du Qashqai, la référence du segment. Opel présente son Crosslander. La marque allemande fraichement rachetée par PSA, veut élargir sa gamme de SUV jusqu'ici cantonnée au Mokka, reliftée l'année dernière en Mokka X (deuxième de son segment en Europe).

Citroën mise sur les SUV

Enfin, Citroën a révélé son concept car qui doit préfigurer son prochain SUV de segment B (en juin). En attendant, la marque aux chevrons présentera son nouvel C4 Aircross au prochain salon de Shanghai (fin avril). L'enjeu pour la marque française est de relancer ses ventes en surfant sur la vague stylistique de la dernière C3. De son côté, Peugeot exulte avec le prestigieux prix de la voiture de l'année décerné à son 3008, premier SUV primé par le concours.

Pour les constructeurs, l'avènement des SUV est une aubaine. Cela permet de booster les marges pour des volumes quasi-inchangés. Avec un peu plus de 15 millions de véhicules, les spécialistes estiment que le marché automobile européen ne représente plus beaucoup de marges de progression excepté sur les marchés du sud qui n'ont pas encore achevé leur phase de rattrapage. À volume égal, il faut donc aller chercher de la valeur, autrement dit vendre autant de voiture, mais plus cher.

D'autant plus que les conditions du marché sont particulièrement favorables pour se payer des SUV à des finitions supérieures. Les taux d'intérêt bas, mais également les solutions de financement poussent les consommateurs à opter pour des SUV haut-de-gamme ou au moins avec des finitions supérieures. Enfin, les flottes sont également très demandeuses de SUV. En 2016, cette carrosserie a augmenté de 21% en Europe (sur un marché en hausse de 6,5%) flirtant avec les 4 millions d'unités. Soit une voiture sur quatre. Avec un tel rythme de croissance, les constructeurs n'ont aucune raison d'arrêter de lancer des SUV... Ce qui laisse une idée de ce à quoi ressembleront les prochains salons automobiles...