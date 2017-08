Toyota prend 5% de Mazda dans le cadre d'un partenariat

Toyota multiplie les partenariats ! Six mois après un accord avec son compatriote Suzuki autour du développement durable, le géant nippon s'apprête à annoncer un nouveau partenariat avec un autre groupe automobile japonais, Mazda.

Il doit réunir son conseil d'administration ce vendredi pour obtenir son aval à un partenariat qui se traduira notamment par un échange capitalistique. Ainsi, Toyota pourrait prendre 5% de Mazda pour 385 millions d'euros tandis qu'en échange, ce dernier achèterait 0,25% du capital du deuxième constructeur automobile mondial derrière Volkswagen.

Un projet d'usine aux Etats-Unis

Cet accord prévoit la création d'une usine commune aux Etats-Unis d'une capacité de 300.000 unités et essentiellement tournée vers la production de SUV, le segment le plus dynamique du marché nord-américain. Cette usine ouvrirait à horizon 2021 et coûterait environ 1,6 milliard de dollars d'investissements. Un volet voiture électrique fait également parti du contrat de partenariat avec l'objectif de commercialiser des premiers modèles dès 2020.

Toyota et Mazda était déjà partenaires depuis 2015. Le premier vendait au second des solutions hybrides, tandis que le second assemblait pour le géant japonais des véhicules compacts au Mexique.

Mazda, la marque qui bat ses records

Mazda vit sans actionnaire de référence depuis 2008 et la cession par Ford de sa participation qui s'élevait à 33,4% du capital. La marque japonaise a renoué avec les bénéfices en 2012 et a enregistré des résultats record en 2016 (exercice clos le 31 mars 2017) avec un profit opérationnel de 1,7 milliard d'euros, et un record de ventes de 1,5 million de voitures dans le monde.