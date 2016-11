Volkswagen va supprimer 30.000 emplois d'ici 2020

L'allemand Volkswagen va supprimer jusqu'à 30.000 emplois d'ici 2020 dans le cadre de son "plan d'avenir" visant à rétablir la rentabilité de la marque du même nom, après le scandale du "dieselgate", affirme le quotidien Handelsblatt de vendredi.

Les deux tiers des suppressions de postes auront lieu en Allemagne et seront essentiellement réalisées via des départs à la retraite, selon le quotidien économique allemand qui cite des sources proches du groupe. Le reste des coupes sera effectué en Amérique du Nord et au Brésil. Le constructeur souligne que les mesures préconisées permettront de faire des économies de coûts de 3,7 milliards d'euros.

Les dirigeants des organisations syndicales ont consenti aux suppressions de postes en échange de la promesse de la direction de créer de nouveaux emplois et de faire des investissements dans les véhicules électriques.

18 milliards d'euros provisionnés pour le "dieselgate"

Le numéro un européen de l'automobile a prévu vendredi une conférence de presse pour annoncer les détails de ce plan de réorganisation, âprement négocié depuis des mois avec les syndicats. L'entreprise, qui a mis 18 milliards d'euros de côté pour couvrir le coût du scandale, avait enregistré en 2015 sa première perte en plus de vingt ans.

Le groupe, qui contrôle douze marques, parmi lesquelles Audi, Porsche, Seat et Skoda, vise des économies de près de 4 milliards d'euros d'ici 2020, indique aussi le journal. Le "plan d'avenir" doit permettre à la marque Volkswagen, déjà à la peine avant la crise du dieselgate, de devenir plus rentable et de faire plus de place à l'électrique, conformément à la stratégie adoptée par le groupe dans le sillage du scandale des moteurs diesels truqués.

La marque VW créera 9.000 postes à la faveur de ces investissements dans les technologies électriques.

