Autoroutes : Peugeot sort du capital de Sanef, au profit d'Albertis

Le groupe espagnol se présente comme le premier gestionnaire mondial d'autoroutes, avec plus de 8.600 kilomètres dans 14 pays en Europe, Amérique et Asie. Son premier marché est la France avec Sanef, qui gère quelque 1.760 km d'autoroutes à péages en France, essentiellement dans le Nord. (Crédits : © Regis Duvignau / Reuters)

C'est la quatrième fois que l'espagnol Abertis rachète des participations dans Sanef depuis le début de l'année, après avoir acquis celle de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en janvier pour 700 millions d'euros et celles d'Axa République et de l'assureur Predica en mars.