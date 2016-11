BTP : une carte pour lutter contre la fraude au travail détaché

Pour faciliter les contrôles des inspecteurs du travail et limiter la fraude au travail détaché, une quinzaine d'entreprises vont tester en décembre une carte d'identification des professionnels du BTP. La mesure sera ensuite progressivement étendue en 2017 à tous les salariés du secteurs : 2,5 millions de personnes et 500.000 entreprises sont concernées.

Le document comportera une photo, les nom, prénom et sexe de la personne, ainsi que son entreprise et son chantier. Elle sera valable cinq ans pour les intérimaires. Pour les travailleurs détachés, la validité sera celle de la durée du contrat de travail. La Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie seront les deux premières régions concernées en 2017.

10,80 euros par carte

L'Etat a confié la gestion de cette carte à l'Union des caisses de France (UCF) qui a pour mission, entre autres, de lutter contre le travail illégal dans le BTP. Le coût de la carte a été fixé à 10,80 euros, que devront verser les entreprises à l'UCF pour couvrir les frais de gestion.

(avec AFP)