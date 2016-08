Contrat historique pour Alstom aux Etats-Unis

Le groupe de transport français Alstom a annoncé vendredi soir avoir décroché un contrat historique d'1,8 milliard d'euros pour vendre ses trains à grande vitesse de dernière génération (Avelia Liberty) à la compagnie ferroviaire américaine Amtrak.

Cette commande de 28 trains pouvant transporter jusqu'à 400 passagers viendra en remplacement des anciennes rames à grande vitesse Acela en service depuis 2000 et fabriquées par le consortium Bombardier- Alstom. Ce dernier ne détenait toutefois que 25% de la coentreprise.

35% de passagers en plus, bientôt à 300 km/h

Ces "TGV" nouvelle génération vont relier Boston et Washington, la capitale fédérale, via New York et Philadelphie, couvrant une distance de 730 kilomètres (km). L'objectif affiché d'Amtrak est d'"augmenter la capacité de transport des voyageurs, de diminuer les temps de trajet et optimiser les frais d'exploitation".

Le nombre de voyageurs sur cette unique ligne à grande vitesse aux Etats-Unis était de 3,5 millions en 2014, d'après Alstom. Le nouveau train pourra transporter jusqu'à 35% de passagers en plus comparé à son prédécesseur.

Dans un premier temps, sa vitesse sera de 257 km/h et pourra atteindre par la suite les 300 km/h. Actuellement, il faut 2h45 minutes pour relier les villes de New York et Washington, éloignées de 350 km environ (220 miles). Par comparaison, le TGV français met 1H55 pour un trajet Paris-Lyon de 425 km.

La question des transports, un des enjeux de la campagne présidentielle

L'annonce de ce contrat intervient au moment où le développement des infrastructures de transport fait partie des enjeux de la campagne présidentielle aux Etats-Unis, pays où le train reste le moyen de déplacement le moins emprunté face à la voiture reine et à l'avion.

Les rames seront fabriquées à Hornell au nord de l'Etat de New York qui abrite un site de production d'Alstom. Celui-ci sera agrandi, affirme par ailleurs le groupe français qui assurera aussi la maintenance de ces trains pendant quinze ans avec une option de 15 années supplémentaires.

Ce contrat d'1,8 milliard d'euros (2 milliards de dollars) permettra la création de 400 emplois dans l'Etat de New York, indique Alstom qui n'a pas donné dans l'immédiat la date de mise en service de ces nouveaux "TGV".

AFP