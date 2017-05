En dépit des affaires, LafargeHolcim renoue avec les bénéfices

La controverse autour des activités du groupe en Syrie, de son hypothétique participation à la construction du mur de Trump et le départ annoncé du directeur général n'ont eu que peu d'impact sur ses activités. Le géant des matériaux de construction LafargeHolcim a dégagé un bénéfice net de 226 millions de francs suisses (208 millions d'euros) au premier trimestre, contre une perte de 107 millions un an plus tôt. Le groupe, issu de la fusion en 2015 du français Lafarge avec le suisse Holcim, a en revanche vu son chiffre d'affaires se replier de 7,1% à 5,6 milliards, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Sur les trois premiers mois de l'année, les ventes ont été pénalisées entre autres par des conditions difficiles sur des marchés clés dans la zone Asie-Pacifique, tels que l'Indonésie, où de fortes précipitations ont pesé sur le secteur de la construction.

Le groupe confiant sur ses prévisions

Sur une base comparable, le chiffre d'affaires a progressé de 5,3%, grâce à une évolution plus favorable pour ses tarifs et ses volumes, a précisé le groupe qui a engagé une vaste réorganisation avec la fusion. LafargeHolcim s'est dit en bonne voie concernant ses prévisions pour 2017, misant notamment sur une augmentation de la demande de l'ordre de 2 à 4% sur ses marchés.

"Notre bonne performance du premier trimestre nous a permis de prendre un excellent départ pour 2017 et marque le quatrième trimestre consécutif de hausse de nos résultats", a déclaré son directeur général, Eric Olsen, cité dans le communiqué. Ce ressortissant franco-américain, qui s'était vu confier les rênes de l'entreprise lors de la fusion, quittera ses fonctions le 15 juillet. La semaine dernière, le conseil d'administration avait annoncé qu'il acceptait sa démission pour apaiser les tensions autour du dossier sur la Syrie.

A l'issue d'une enquête interne sur d'éventuelles transactions avec des groupes armés, le conseil d'administration avait cependant conclu qu'il n'était "ni responsable ni pouvant être considéré comme informé des actes répréhensibles identifiés dans le cadre de cette enquête". Les actionnaires de LafargeHolcim se retrouveront en début d'après-midi à Zurich, ou l'action a pris 0,6% à l'ouverture de la Bourse mercredi, pour l'assemblée générale annuelle du groupe.

(Avec AFP)