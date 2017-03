La Turquie lance la construction du plus grand pont suspendu du monde

La Turquie a lancé samedi les travaux d'un gigantesque pont suspendu au-dessus du détroit des Dardanelles, qui lie la mer Egée à la mer de Marmara, dans le nord-ouest du pays. Ce pont comptera six voies de circulation et sera ouvert au public en 2023, date du centenaire de la République turque, selon l'agence progouvernementale Anadolu.

L'un des "projets fous" du président d'Erdogan

En accord avec cette date, sa travée centrale mesurera 2.023 mètres, ce qui en fera le plus grand pont suspendu au monde, selon Anadolu, devançant le pont japonais Akashi Kaikyo, qui compte 1.991 mètres entre ses piliers principaux. Ce projet n'est que l'un des "projets fous" du président Erdogan, qui a lancé des chantiers monumentaux à travers le pays dans le but de construire une "Nouvelle Turquie" avec des infrastructures transformées à temps pour le 100e anniversaire de la fondation de la République turque par Mustafa Kemal Atatürk, en 2023. Mené par un consortium alliant les entreprises sud-coréennes SK et Daelim aux turques Limak et Yapi Merkezi, le projet devrait coûter plus de 10 milliards de livres turques (2,76 milliards de dollars), précise Anadolu.

La cérémonie de lancement des travaux s'est tenue en présence du président Erdogan côté asiatique, et du Premier ministre Binali Yildirim côté européen. Le ministre sud-coréen des Transports et des Infrastructures, Ho-in Kang, était également présent.

En souvenir de la bataille des Dardanelles en 1915

"Il s'agira du meilleur pont au monde. Il liera l'Europe et l'Asie", a déclaré Recep Tayyip Erdogan, en pleine campagne pour un référendum le 16 avril sur l'extension de ses pouvoirs. Cette cérémonie s'est tenue le jour de la commémoration de la bataille des Dardanelles, qui a opposé à partir du printemps 1915 les troupes britanniques et françaises à celles de l'Empire ottoman et s'est terminée par un cuisant revers pour les Alliés après neuf mois de combat.

Le pont, nommé en hommage à cette bataille, "Pont Canakkale 1915" (du nom turc des Dardanelles), sera la première structure permanente à traverser ce détroit, appelé Hellespont chez les Grecs anciens.

