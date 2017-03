Alzheimer : Biogen dit détenir "la molécule la plus avancée au monde"

Biogen attend des résultats courant 2019 pour cet essai clinique de phase III. (Crédits : Reuters)

Merck & Co et Eli Lilly ont connu des échecs retentissants lors d'essais cliniques avancés contre la maladie d'Alzheimer. Biogen, qui suit une stratégie thérapeutique proche, espère faire mieux grâce à une meilleure sélection des patients et une molécule qui serait plus efficace. Si la biotech américaine réussit son pari, le premier médicament capable de s'attaquer à la maladie d’Alzheimer pourrait être lancé dans trois ou quatre ans.