Des centaines de millions d'euros gaspillés en tests génétiques

"Beaucoup de sang, pour rien ?" Dans un article publié le 2 novembre, l'Université du Michigan lance une critique acerbe contre certains tests génétiques (recherche d'anomalie sur la molécule d'ADN). Elle pointe du doigt ceux utilisés pour détecter des altérations génétiques, appelée trombophilie héréditaire, qui indiquent la probabilité de développer des caillots de sang dangereux. "Ce type de tests ne confère aucun avantage au patient ou à l'hôpital", déclare le docteur Christopher Petrilli, de l'université du Michigan, coauteur de l'étude.

Ce test génétique est effectué chez des personnes qui ont déjà été hospitalisée après avoir développé de dangereux caillots. Or, selon l'étude des universitaires du Michigan, "il est inutile d'effectuer un test génétique pour justifier la prise de médicaments ou faire d'autres changement de traitements pour prévenir un nouveau problème de ce type". L'étude explique ainsi que dans la très grande majorité des cas, le patient développant des caillots de sang, est traité de la même façon, avec les mêmes anticoagulants, qu'une altération génétique soit détectée ou non.

Qui plus est, ce test génétique peut "créer de l'anxiété chez le patient et sa famille"."Faire plus de tests n'est pas toujours la meilleur chose à faire. Les physiciens et les patients devraient résister à cette tentation d'effectuer des recherches coûteuses pour une cause génétique sous-jacente", avance le docteur Christopher Petrilli.



1.000 milliards de dollars gaspillés

Aux Etats-Unis, les coûts de ces tests oscillaient entre 300 millions et 670 millions de dollars en 2014 pour le Medicare (système d'Assurance santé américain), sachant que 280.000 tests ont été effectués pour un coût variant de 1.100 à 2.400 dollars l'unité.

Plus généralement, les dépenses inutiles dans la santé avoisinent les 1.000 milliards de dollars par an, selon la Harvard Business Review, Cela représente prêt d'un tiers des dépenses totales en santé du pays.