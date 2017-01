Eli Lilly forcé de réajuster sa stratégie après son échec contre la maladie d'Alzheimer

Rapidement après sa prise de fonction, le nouveau patron d'Eli Lilly, David Rick a annoncé des "ajustements" pour le géant pharmaceutique américain, jeudi 5 janvier. Eli Lilly va se restructurer pour "simplifier son organisation commerciale", selon les termes du communiqué. En clair, la société va rationaliser ses divisions géographiques pour réaliser des économies, en réduisant le nombre de managers notamment et fusionnant sa division pays émergent avec la division Europe regroupée dans Lilly international.

Déjà en décembre, la société pharmaceutique prévoyait plusieurs centaines de suppressions d'emplois dans les effectifs liés à des médicaments, dont les brevets sont sur le point d'expirer pour le début de l'année, et va cesser de faire leur promotion. Elle compte également supprimer les postes créés pour anticiper une sortie du Solanezumab, un médicament contre Alzheimer. Celle-ci a été annulée, suite à l'échec de la molécule lors des essais cliniques de phase III.

Echec dans Alzheimer, une activité diabète au ralenti

L'échec de ce traitement contre la maladie d'Alzheimer est l'une des grosses déconvenues de l'année 2016 dans le secteur pharmaceutique. Cette annonce a fait perdre au laboratoire américain 8 milliards de dollars de capitalisation boursière, le 23 novembre. Cela a en outre poussé Eli Lilly à anticiper une charge de 150 millions d'euros pour le quatrième trimestre.

Et le diabète, une de ses activités phares, n'est pas au mieux non plus. Le chiffre d'affaires de son insuline Humalog perdait 9% au 3e trimestre. Le laboratoire espère se rattraper avec le Basaglar, un biosimilaire du Lantus de Sanofi, disponible aux États-Unis depuis le 15 décembre.

Le laboratoire pharmaceutique était dans le top 10 mondial en termes de chiffre d'affaires en 2014, mais n'y est pas resté. Au troisième trimestre, il figurait à la 15e place.

Espoirs en oncologie

Pour pallier les conséquences de l'échec de son traitement anti-Alzheimer, Eli Lilly compte sur plusieurs aires thérapeutiques : le diabète, les maladies neurodégénératives, les pathologies auto-immunes. Mais surtout sur l'oncologie. Il a d'ailleurs reçu l'approbation de l'Agence américaine des médicaments (FDA) pour un traitement contre les sarcomes. Il mise également sur l'Abemaciclib, une molécule contre les cancers métastatiques, pour le moment en phase III, dont le pic de chiffre d'affaires est attendu à plus d'un milliard de dollars par an, ce qui en fait un potentiel blockbuster.

Néanmoins, le groupe a un important retard à combler en oncologie. "Nous avons clairement manqué la première vague en immuno-oncologie", a concédé David Rick le 5 janvier,comme le rapporte le Financial Times.

Mais il investit massivement pour la "deuxième vague", a-t-il assuré. Il espère traiter des tumeurs pour lesquels les traitements en immunothérapie se sont montrés relativement peu efficaces pour des cancers de l'estomac ou certains sarcomes.

Sur les 42 nouvelles molécules de son pipeline, en développement clinique (phase I à phase III), 18 sont des anticancéreux. Reste à voir si Eli Lilly ne restera pas à la traîne des géants comme Celgene ou Roche dans quelques années. On ne sera pas dépassé par des labos comme Gilead et Sanofi, nourrissant de fortes ambitions dans ce domaine thérapeutique, une priorité des géants pharmaceutiques.