Faux médicaments : 1 milliard d'euros de manque à gagner pour la France

Le World Economic Forum chiffre le marché des ventes mondiales de médicaments contrefaits à 200 milliards de dollars par an. (Crédits : REUTERS/Mariana Bazo)

A cause de la contrefaçon de médicaments, l'industrie pharmaceutique française perd l'équivalent de 3% de ses revenus chaque année, selon une étude. Et ce commerce illicite impliquerait plus de 3.500 pertes d'emplois dans le secteur.