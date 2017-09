La FMF veut "déposer les armes". Le deuxième syndicat de médecins français dénonce toujours une "concurrence déloyale entre hôpital et ville" sur la question du soin des patients, se plaignant de ses effets délétères sur l'activité des médecins libéraux. Une compétition due, selon le syndicat, aux financements parallèles perçus par les hôpitaux publics au titre de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et l'aide à la contractualisation des établissements de santé, qui leur permet de dépasser leur objectif national des dépenses d'Assurance maladie. Ou encore, la FMF déplore des dépenses attribuées à la ville, alors qu'il s'agit de prescriptions en pharmacie provenant des établissement hospitalier. Mais le syndicat a changé de stratégie. Dans une lettre adressée à Agnès Buzyn, ministre de la Santé, il soutient la cause désormais des hôpitaux publics, en parallèle de celle des médecins libéraux.

"Il faut supprimer la dette hospitalière", assène Jean-Paul Hamon, lors d'une conférence de presse, mercredi 6 septembre. Une dette qui grimpe à 29,7 milliards d'euros en 2015, année où le déficit a atteint 400 millions d'euros. Et d'ajouter: "Il faut cesser de demander aux hôpitaux d'être rentables." Il fait ici référence à la tarification des hôpitaux à l'activité (T2A). Avec ce système, les hôpitaux sont financés selon l'ampleur de leur activité, c'est-à-dire le nombre d'actes médicaux effectués.



"Avec ce système, les hôpitaux publics sont obligés de chercher des parts de marché ailleurs, c'est-à-dire du côté de la médecine libéral. Ils ouvrent en grand leur service d'urgence et accueillent des personnes qui n'ont rien à y faire et coûtent cher à la collectivité, regrette Jean-Paul Hamon."

Parcours de soin coordonné

Selon la FMF, mettre fin à la concurrence et permettre un partage des tâches entre les médecins de ville et les hôpitaux ouvriraient la voie à un parcours de soin cohérent, une amélioration du suivi des patients. Et ce, tout en évitant des redondances de soins coûteuses, comme par exemple des radiographies faites dans un cabinet médical et un établissement hospitalier.

Parmi les mesures à mettre en place, Jean-Paul Hamon prône "une communication pour un bon usage de l'hôpital pour les patients", et si possible des arrivées aux urgences "uniquement en ambulance ou avec un courrier d'un médecin traitant" pour éviter que les personnes s'y rendent inutilement. Une nécessité, selon la Cour des comptes qui déplore régulièrement la gestion des urgences en France. Dans un rapport publié en avril, elle estimait que les trois quarts des patients retournent à domicile après consultation aux urgences.

Le syndicat assure également que les médecins libéraux sont nombreux à être prêts à prendre le train du virage ambulatoire, mis en avant dans les derniers PLFSS (projets de loi de financement de la sécurité sociale) pour réaliser des économies.

Les médecins libéraux peuvent également mieux accompagner les patients à la sortie des hôpitaux, ou encore accélérer dans les hospitalisations à domicile, ajoute la FMF. Elle veut notamment promouvoir des initiatives comme celle de la HAD libérale de Lorient-Quimperlé, une organisation qui propose des services d'hospitalisation à domicile faisant coopérer hôpitaux, médecins libéraux et infirmiers pour assurer un parcours des soins cohérents. Jean-Paul Hamon est également favorable à la e-santé, notamment la télémédecine "pour éviter les hospitalisations inutiles dans les Ehpad et dans les déserts médicaux".