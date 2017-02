Ipsen se développe dans les médicaments sans ordonnance

S'il s'oriente vers l'oncologie, Ipsen ne compte pas encore délaisser son activité Médecine générale. Le 3e laboratoire pharmaceutique français a conclu un deal avec Sanofi, et mis la main sur cinq médicaments vendus hors prescription, lundi 13 février.

Cette cession se fait dans le cadre de l'échange d'actifs entre Boehringer Ingelheim et Sanofi (le Français acquiert l'activité médicaments du laboratoire allemand sans ordonnance et ce dernier met la main sur la partie santé animale de Sanofi), et des conditions soumises par la Commission européenne pour donner le feu vert à cette transaction. Les molécules cédées à Ipsen par Sanofi étaient vendues par Boehringer Ingelheim avant la transaction entre les deux groupes.

Cinq médicaments acquis pour 83 millions d'euros

Parmi les cinq nouvelles molécules acquises pour 83 millions d'euros, Ipsen compte notamment sur le Prontalgine, un analgésique qui a connu une croissance à deux chiffres ces quatre dernières années lorsqu'il était vendu par Boehringer Ingelheim, mais dont le chiffre d'affaires d'annuel n'a pas été dévoilé.

"Le Prontalgine, avec une part de marché d'environ 35% dans le traitement des douleurs en France, nous aidera à atteindre une masse critique en pharmacie en accélérant le développement de notre activité de santé grand public", avance dans un communiqué, Jean Fabre, Vice-Président exécutif, Médecine générale.

Le groupe avance en outre cette opération "améliore instantanément le profil de rentabilité de la médecine générale". Un nouveau souffle pour l'activité d'Ipsen aujourd'hui dans le rouge. Les revenus de celle-ci ont chuté de 7,5% sur un an, tombant à 70,9 millions d'euros au 3e trimestre 2016 (sur 390,6 millions d'euros de chiffre d'affaires au total pour le groupe).