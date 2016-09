Johnson & Johnson s'offre les yeux d'Abbott pour 4,33 milliards de dollars

Le laboratoire Abbott va vendre son activité d'ophtalmologie à son compatriote Johnson & Johnson (JNJ) pour 4,33 milliards de dollars, ont annoncé les deux groupes vendredi. Concrètement, cette activité, baptisée Abbott Medical Optics, regroupe la chirurgie de la cataracte, la chirurgie réfractive (opérations des yeux au laser) et les produits de soin des yeux. Et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars en 2015, ont indiqué les deux groupes dans leurs communiqués.

Un secteur porteur



"L'ophtalmologie est un des segments des soins de santé qui croît le plus vite actuellement", souligne Ashley McEvoy, responsable de cette division au sein de JNJ.

Outre le fait de se renforcer dans les lentilles de contact, Johnson & Johnson entre, via cette transaction, dans le segment très rentable de la chirurgie de la cataracte qui a pour but de corriger la vision de loin. Le nombre de ces interventions a explosé dans les pays occidentaux du fait de l'allongement de l'espérance de vie. Citant l'Organisation mondiale de la santé (OMS), JNJ affirme ainsi qu'environ 20 millions de personnes dans le monde deviennent aveugles du fait de la cataracte et plus du double ont la vision affaiblie par cette même maladie.



Cette transaction, qui s'effectue en numéraire, devrait donc avoir un impact positif sur les résultats de Johnson & Johnson dès sa finalisation, prévue au premier trimestre 2017, après avis des autorités antitrust. La dernière en date des grandes manœuvres en cours depuis deux ans dans le secteur de la pharmacie, dont le paysage est redessiné par la concurrence des génériques et l'expiration des brevets.

A Wall Street, JNJ perdait 0,15% à 118,44 dollars tandis qu'Abbott prenait 1,86% à 41,85 dollars, moins d'une demi-heure avant la clôture de la séance.



(Avec AFP)