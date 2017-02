L'automédication a boosté la croissance des pharmacies en 2016

Avec 15% des ventes en termes de volume, l'automédication est peu développée en France, comparée à des pays européens comme l'Allemagne (plus de 40%) et le Royaume-Uni (plus de 50%). Mais cette pratique, qui consiste à soigner sa maladie grâce à des médicaments ou dispositifs médicaux autorisés, accessibles sans ordonnance, est en hausse régulière depuis deux ans dans l'Hexagone. En 2016, les ventes de médicaments pour l'automédication ont grimpé de 4,8% à 3,9 milliards d'euros, selon une étude d'Open Health, publiée vendredi 3 février. En comparaison, les médicaments prescrits ont connu quant à eux une hausse de 1,5% à 29,217 milliards.

La consommation de médicaments sans ordonnance en automédication représente désormais 10,7% du chiffre d'affaires des pharmacies d'officines et contribue à hauteur de 25% à la croissance de ces dernières. Au total, les pharmacies ont gagné 36,233 milliards d'euros en 2016 grâce aux ventes de médicaments, soit une hausse de 2% sur un an.

Des ventes accrues par l'épidémie de gastro-entérite

*L'automédication a été dynamique en 2016, en raison notamment de l'épidémie étendue de gastro-entérite", estime Nicolas Grelaud, directeur commercial de l'organisation Open Health. En décembre 2016, les ventes de traitements en automédication ont culminé à 253 millions d'euros, du jamais-vu depuis 2012.

Deux types de traitements en automédication ont connu une dynamique particulièrement forte: ceux dédiés aux voies digestives ont généré 434 millions d'euros de revenus l'année dernière (+11%). Les antalgiques ont représenté quant à eux un chiffre d'affaires de 580 millions d'euros (+8,9%).

Sanofi et Boiron, les leaders du marché

Les laboratoires Sanofi et Boiron restent les deux leaders du marché des traitements en accès libre, avec environ 2% du marché français chacun.Ils connaissent une croissance annuelle de 2% et 6% respectivement.

Mais si l'automédication progresse en France, les laboratoires pharmaceutiques veulent plus. L'Afipa, un lobby qui regroupe les industriels du médicament favorable à cette pratique, prône ainsi le déremboursement de plusieurs médicaments, ou encore, un taux de TVA à 2,1% (contre 10% actuellement) pour les molécules vendues sans ordonnance. Avec une conviction: cela ne provoquera pas de baisse de la consommation, estiment-ils. Les industriels peuvent espérer en outre qu'avec les économies réalisées grâce à l'automédication, ils pourraient négocier plus facilement à la hausse le prix des nouveaux médicaments.

*Pour en arriver à de tels chiffres, l'organisation Open Health a recueilli les données d'un tiers des pharmacies d'officines françaises.