La bataille juridique autour de CRISPR-Cas9 "crée l'incertitude" chez les biotechs

"L'université de Californie (campus de Berkeley, en photo) a octroyé des licences pour l'utilisation thérapeutique de CRISPR chez l'humain. Mais cela implique nécessairement une application dans les cellules eucaryotes... qui est une revendication du brevet du groupe Broad Institute/MIT", explique Béatrice Holtz. (Crédits : REUTERS/Noah Berger)

Fin février, l'office américain des brevets a jugé que le brevet déposé par les scientifiques du Broad Insitute/MIT sur CRISPR-Cas9, une méthode d'édition du génome, ne causait pas "d'interférence" avec la demande de brevet plus large déposée par ceux de l'université de Berkeley. Aucun des deux groupes ne peut se réclamer unique propriétaire du brevet. Les biotechs utilisant la technologie et étant licenciées d'un seul des deux groupes de chercheurs sont dans le doute. Ils risquent de ne pas pouvoir commercialiser les produits thérapeutiques basés sur cette technologie, selon Béatrice Holtz spécialiste des questions de propriété intellectuelle et associée chez Lavoix.