La confiance des Français dans les médicaments s'érode

Seule exception, la confiance dans les génériques stagne à 68% et celle dans l'homéopathie progresse à 73% (+2 points). (Crédits : © Eric Gaillard / Reuters)

La défiance des Français vis-à-vis des médicaments sans et avec ordonnance et des vaccins s'est accrue sur un an, selon un sondage Ipsos publié lundi.