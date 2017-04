La migraine, un marché qui fait courir les grands laboratoires

Les ventes de traitements contre la migraine pourraient bien connaître un second souffle à partir de cette année. Une nouvelle génération de traitements est proche de s'ouvrir les portes du marché américain, notamment. En tête, l'erenumab, un traitement par injection sous-cutanée, qui pourrait générer entre un et 2,3 milliards de dollars de revenus par an, selon plusieurs analystes. Novartis et Amgen, qui codéveloppent ce traitement, ont publié les résultats de l'essai clinique de phase III fin 2016, et attendent un feu vert pour lancer ce produit cette année. Cette semaine, les deux géants pharmaceutiques, confiants dans l'obtention du feu vert des autorités de santé cette année, se sont entendus pour se répartir les différents marchés où ils commercialiseront ce traitement.

Les traitements existants s'attaquent principalement aux symptômes. L'erenumab serait le premier médicament vendu à prévenir les migraines. Cet anticorps monoclonal, qui cible et bloque les récepteurs d'une protéine, la CGRP, qui entraîne une vasodilatation et une inflammation (une cause de migraines) ouvrirait alors la voie à une nouvelle classe de médicaments.

Les concurrents de Novartis et d'Amgen suivent la même stratégie thérapeutique

La majorité des laboratoires développant des traitements contre la migraine se sont lancés sur la même piste thérapeutique qu'Amgen et Novartis.

Le laboratoire israélien Teva, développe également un anticorps monoclonal, le fremanezumab. Il procède actuellement au recrutement pour la phase III des essais cliniques (dernière étape avant un lancement potentiel sur le marché).

Le laboratoire américain Eli Lilly, en proie depuis quelques mois à des difficultés dans ses activités diabète et Alzheimer, a relancé sa Ret D dans la migraine. Il a annoncé en janvier le rachat la société Colucid Pharmaceuticals pour 960 millions de dollars, s'emparant du lasmiditan, un traitement en phase III, dont les résultats finaux sont attendus au second semestre. Eli Lilly vise un lancement de ce produit en 2018. Le laboratoire américain développe également le galcanezumab, une molécule anti-CGRP, pour prévenir la migraine, également en phase III.

Parmi les biotechs, un acteur se démarque ; Alder Biopharmaceuticals travaille sur l'eptinezumab une autre molécule anti-CGRP, actuellement en dernière phase de développement clinique.

Un marché qui va connaître une croissance à deux chiffres

Ces acteurs de l'industrie pharmaceutique sont les plus avancés pour se partager un marché de la migraine amené à décoller et atteindre jusqu'à 10 milliards de dollars (9,2 milliards d'euros) en 2025, boosté par l'arrivée de leurs nouvelles thérapies. Le marché de la migraine, estimé à 3 milliards de dollars par an aujourd'hui, connaîtrait ainsi une croissance annuelle de 12,5%.

Cette dynamique serait portée par les Etats-Unis. Quelque 38 millions d'Américains sont touchés, dont quatre millions qui développent des migraines quotidiennes ou quasi-quotidiennes. Cette céphalée (mal de tête) peut entraîner des troubles visuels, des nausées, une sensibilité au son et à la lumière notamment, avec un impact sur la vie socioprofessionnelle. En France, 8 millions de personnes en souffriraient.

Par ailleurs, la migraine accroîtrait le risque de développer des maladies cardiovasculaires, selon des études récentes, or il s'agit de la première cause de mortalité aux Etats-Unis (un mort sur quatre). Si cette piste scientifique se confirme, cela pourrait bien pousser les laboratoires pharmaceutiques à tenter de trouver de nouvelles solutions. Mais il faudra mieux comprendre ce mal, dont les causes sont liées à "des facteurs génétiques complexes associés à des facteurs environnementaux", rappelle l'Inserm. Pourquoi pas, à terme, un traitement capable de mettre fin à la migraine...