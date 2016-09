La résistance aux antibiotiques entrainerait une crise économique majeure, selon la Banque Mondiale

Les infections résistantes aux antibiotiques pourraient, d'ici 2050, avoir des effets dévastateurs sur l'économie mondiale, d'une ampleur comparable à ceux de la crise financière de 2008, met en garde la Banque mondiale qui appelle à l'adoption de mesures urgentes.

Cette étude de l'organisme international de développement publiée lundi 19, au premier jour de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, conclut que la résistance microbienne pourrait accroître la pauvreté en touchant surtout les pays les plus démunis.

"L'ampleur et la nature de cette menace économique pourraient effacer les gains de développement économique durement obtenus et nous éloigner des objectifs visant à mettre fin à l'extrême pauvreté et à accroître la prospérité", a déclaré le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim.

"Les nations les plus pauvres n'ont pas les moyens du coût de l'inaction et nous devons agir au plus vite pour éviter une crise potentielle", a-t-il insisté.