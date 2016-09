Les Etats-Unis aident financièrement Sanofi pour son vaccin anti-Zika

Le vaccin de Sanofi contre le virus Zika sera-t-il le premier à être autorisé sur le marché américain ? Sanofi Pasteur, la filiale vaccins du laboratoire français, s'était engagée en février dernier à développer un vaccin pour prévenir cette maladie, peu après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ait déclaré que l'infection représentait une urgence de santé publique. Sanofi a annoncé lundi 26 septembre que les autorités sanitaires américaines avaient donné leur accord pour financer à hauteur de 43,2 millions de dollars (38,34 millions d'euros) le développement d'un vaccin contre le virus Zika.

Sanofi pourrait obtenir jusqu'à 115,8 millions d'euros

Les fonds apportés par la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), l'autorité américaine responsable de la recherche et développement avancés dans le domaine biomédical, serviront au développement et à la production du vaccin candidat pour les essais de phase II.

Ce contrat est assorti d'une option permettant de fournir jusqu'à 130,45 millions de dollars (115,8 millions d'euros) supplémentaires pour réaliser des essais cliniques de phase III, ont précisé les autorités sanitaires américaines.

Sanofi avait déjà annoncé début juillet la signature d'un accord de collaboration avec le Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR), un organisme du département américain de la Défense, pour le codéveloppement d'un vaccin contre le virus Zika.

Valneva, un autre Français, développe également un vaccin, pour le moment en phase I. Au total, une douzaine de société son en compétition dans ce domaine.

(Avec Reuters)