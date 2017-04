Lille choisie pour candidater à l'accueil de l'Agence européenne du médicament

La France a décidé de présenter la candidature de Lille pour accueillir l'Agence européenne du médicament (EMA), appelée à être relocalisée dans la foulée du Brexit, a annoncé mercredi le Premier ministre Bernard Cazeneuve.

Il rappelle que huit villes françaises s'étaient portées candidates: Lens-Liévin, Lille, Lyon, Montpellier, Nice, Paris Sud-Villejuif, Strasbourg et Toulouse. Et que leurs dossiers ont été examinés par un comité chargé notamment d'identifier le territoire offrant "à la France, dans les négociations à venir avec les autres États membres, les meilleures chances de succès".

"Après avoir entendu la commission et après avis des ministres concernés, le président de la République et le Premier ministre ont décidé de présenter la candidature de Lille", indique le communiqué, notant notamment que la ville "est idéalement située au cœur de l'Europe" et que "la France dispose d'un écosystème de santé (recherche, innovation, industrie) exceptionnel, dont Lille est l'un des pôles majeurs".

La maire PS de Lille, Martine Aubry s'est aussitôt félicitée de cette décision dans un communiqué.

"Lille vient d'être choisie [...] J'en suis extrêmement heureuse, comme le sont Damien Castelain, président de la Métropole européenne de Lille et Xavier Bertrand, président de la région des Hauts de France", a-t-elle affirmé.

"Ce choix me réjouit d'autant plus fortement qu'il est la reconnaissance des nombreux atouts de notre ville et de notre métropole d'envergure européenne, en termes de recherche, d'innovation et d'industrie en santé et qui toutes les deux bénéficient d'excellentes infrastructures de transport", a-t-elle poursuivi.