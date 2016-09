Pharmaceutiques : Roche futur leader devant Novartis et Pfizer ?

Actuellement numéro 3 de l'industrie pharmaceutique, Roche deviendra le leader du secteur pharmaceutique en terme de chiffre d'affaires dans les années à venir, selon un scénario établi par le cabinet de conseil Evaluate Pharma. Dans un marché de ventes de médicaments prescrits attendu à 1.121 milliards de dollars en 2022, le groupe générerait 52,6 milliards de dollars (47 milliards d'euros) cette année-là. Il dépasserait ainsi Novartis, l'autre géant suisse, de 100 millions de dollars. Pfizer (actuel numéro 1 mondial, selon les chiffres d'Evaluate Pharma) et Sanofi compléteraient le classement.

De nouveaux blockbusters très lucratifs

Selon cette projection, qui ne tient pas compte de potentielles acquisitions, le choix d'investir massivement en R et D sera payant (le groupe y consacre 20% de son chiffre d'affaires, soit 9,5 milliards de dollars, le montant le plus élevé parmi le top dix des sociétés pharmaceutiques). Et Roche devrait demeurer le plus dépensier dans ce domaine en 2022 avec 9,9 milliards de dollars d'investissements.

Le cabinet de conseil estime que le pipeline (projets de médicaments) de Roche est le meilleur de l'industrie pharmaceutique en termes de valeur, bien qu'étant "risqué". Roche développe ses molécules dans des domaines pour lesquels le taux d'échec est élevé (selon le Leem, la fédération des entreprises du médicament, 50% des essais cliniques de phase III échouent en oncologie, et il s'agit du secteur phare de Roche).

Roche devrait notamment bénéficier de nouveaux blockbusters particulièrement lucratifs, comme l'Ocrevus (ocrelizumab) par exemple, un traitement contre la sclérose en plaque, actuellement en cours d'examen par les agences du médicament américaine et européenne. Il s'agit du projet en R et D ayant le plus de valeur, d'après Evaluate Pharma. A lui seul, ce traitement de Roche générerait 3,96 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022.

10% des médicaments les plus vendus en 2022

Si ce scénario est idéal, certains analystes s'interrogent sur la capacité de Roche à remplacer ses blockbusters lucratifs. Roche est aujourd'hui sur le point de faire face à l'essoufflement des ventes de ses trois principaux médicaments, dont les brevets vont tomber dans le domaine public. Ces dernières vont décliner avec l'arrivée de biosimilaires développés par ses concurrents.

Mais selon Evaluate Pharma, le groupe parviendra à lancer assez de nouvelles molécules sur le marché pour y remédier. En 2022, Roche regroupera environ 10% du top 50 des médicaments les plus vendus (en termes de valeur), ajoute le cabinet de conseil.

Réagissant aux inquiétudes sur la capacité de Roche à remplacer ses blockbusters, le patron du groupe Severin Schwan s'était targué le 21 juillet du lancement de cinq nouveaux médicament sur douze mois: